Marcos Vicente Aranguren, nuevo director de la Orquesta de la UPNA

Marcos Vicente Aranguren, durante un ensayo. - UPNA

PAMPLONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), integrada en su mayoría por estudiantes, cuenta con un nuevo director. Se trata de Marcos Vicente Aranguren (Pamplona, 1996), exalumno de la institución académica, donde cursó el doble grado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (ADE).

Formado musicalmente como oboísta y musicólogo y con experiencia reciente al frente de la Orquesta Solidaria de Navarra, compagina su trayectoria artística con su labor como técnico de la Hacienda Foral de Navarra, ha informado la UPNA.

Procedente de una familia con tradición musical, Marcos Vicente Aranguren se formó como oboísta en el Conservatorio Profesional Pablo Sarasate de Pamplona y se graduó en Musicología en el Conservatorio Superior de Música de Navarra. En la actualidad, es coralista en la Capilla de Música de la Catedral de Pamplona y desarrolla también su actividad como oboísta en diversas formaciones.

En 2024, asumió la dirección de la Orquesta Solidaria de Navarra, un proyecto que reúne cada año a más de 130 intérpretes y organiza conciertos solidarios en beneficio de la ONG Proclade Yanapay. En el ámbito de la dirección, ha recibido formación de maestros como Vicent Egea y continúa perfeccionándose en la Academia Internacional de Dirección de Orquesta José Collado.

Además de su trayectoria musical y tras cursar el doble grado en Derecho y ADE, Marcos Vicente obtuvo por oposición en 2022 una plaza de técnico de Hacienda.