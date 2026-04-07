Marzo ha sido un mes mayoritariamente cálido en la mitad norte de Navarra y normal en la mitad sur

Archivo - Paisajes del Valle del Baztán en Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Marzo ha resultado ser un mes mayoritariamente cálido en la mitad norte de Navarra y normal en la mitad sur, aunque aparece el carácter muy cálido en la vertiente cantábrica y en una pequeña zona de la Comarca Pirenaica.

En cuanto a las precipitaciones, el mes ha resultado "muy heterogéneo", dominando los caracteres húmedo y muy húmedo en el tercio sur, mientras que en el resto de Navarra los caracteres húmedo, normal y seco son los que más superficie ocupan, pero aparecen también los caracteres muy seco y muy húmedo.

El agua almacenada en los embalses ha disminuido desde el 88% en que se encontraba el mes pasado hasta el 85% actual.

Durante el mes de marzo se han superado las precipitaciones medias en las estaciones de La Ribera, las de las inmediaciones de las sierras de Urbasa, Andía y Aralar, así como en la cuenca del río Urumea.

En el resto de Navarra, aunque son más numerosas las que han registrado entre el 75-100% de los valores medios, hay "un importante número de estaciones" que registraron entre el 50-75% de dichos valores medios de sus respectivas series.

Aunque los días de lluvia de este mes fueron los habituales en un mes de marzo, sí que hubo algún día en el que las precipitaciones fueron "más intensas", superándose en las estaciones de Alsasua, Buñuel y Tudela la efeméride de precipitación en 24 horas del mes de marzo.

En el año agrícola ha resultado húmedo en la Ribera, Cuenca de Pamplona y mitad oriental de la Comarca Pirenaica, seco en la vertiente cantábrica y dominó el carácter normal en el resto.

En cuanto a las temperaturas, el mes de marzo ha resultado cálido en la mitad norte, aunque en Baztan y estaciones de la cuenca del Urrobi se dio el carácter muy cálido. Por su parte, en la mitad sur, el carácter dominante fue el normal, aunque aparece el carácter cálido en pequeñas zonas.

En la mayor parte de las estaciones se ha registrado temperaturas medias que varían 0,5 ºC respecto de la media. Las estaciones que más se han alejado de los valores medios han sido Erro (+1,7 ºC) y Zalba y Lesaka (+1,6 ºC) por encima de los valores medios, y Fitero (-1 ºC) por debajo de dichos valores medios.

Las heladas han sido "menos numerosas que lo esperable" en el mes de marzo, salvo en la zona de mayor altitud del Pirineo en la que incluso se han superado.

El año agrícola hasta la fecha ha resultado muy cálido, aunque aparece el carácter extremadamente cálido en las estaciones de Baztan y Bidasoa, así como las de la mitad occidental de la Comarca Noroccidental.

Las rachas máximas de viento se registraron en Trinidad de Iturgoien con 122 km/h el día 1; Ujué / Uxue 113 km/h el día 1, y 112 km/h el día 3 en Bardenas-Loma Negra.