Más de cien docentes demandan a la UPNA por la equiparación salarial del profesorado asociado y sustituto

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación por la Dignidad del Profesorado Asociado y Sustituto - Irakasle Elkartuen eta Ordezkoen Duintasunaren aldeko Elkartea (ADPAS-IEODE) ha presentado una demanda colectiva ante el Juzgado de lo Social contra la Universidad Pública de Navarra (UPNA) para exigir la equiparación salarial del profesorado asociado y sustituto con la figura del profesorado titular de universidad a tiempo parcial.

Esta demanda presentada por más de un centenar de profesores y profesoras afecta a más 600 personas, suponiendo más de la mitad del personal docente de la UPNA. La demanda está dirigida por el abogado laboralista Roberto Ruiz de Erenchun Velasco, según ha explicado la asociación en una nota.

ADPAS-IEODE ha afirmado que "la situación actual refleja una clara discriminación". "El profesorado a tiempo parcial con tres horas de docencia y tres de tutoría percibe 8.349 euros brutos al año, mientras que el profesorado sustituto con la misma dedicación recibe 5.437 euros, y el profesorado asociado, entre 4.371 y 6.682 euros, según titulación. Esto supone una brecha de hasta un 48% menos por realizar las mismas funciones", ha asegurado.

La asociación ha señalado que la figura del profesorado titular a tiempo parcial se limita a impartir docencia, sin actividad investigadora, mientras que el profesorado asociado aporta una docencia basada en experiencia profesional que "en muchos casos es esencial para la formación práctica del alumnado". "Pese a ello, sufren una precariedad estructural, agravada todavía más en el caso del profesorado sustituto y asociado asistencial: contratos temporales y procesos de concurso cada tres años", ha apuntado.

Además, en el caso del profesorado asistencial que imparte docencia en salud, "la ventaja teórica de compatibilizar la docencia con la actividad profesional no se cumple en la práctica, generando más dificultades".

La asociación, creada en enero de 2025 y que ya cuenta con más de cien afiliados, ha intentado "revertir esta situación mediante reuniones con el Rectorado y la entrega de una carta firmada por más de cien profesores y profesoras". "Sin embargo, el nuevo convenio colectivo aprobado este año no solo no corrige la desigualdad, sino que la agrava. Las subidas previstas apenas alcanzarán un 10% escalonado hasta 2028, muy lejos del 50% reclamado", ha explicado.

Por tanto, según ha criticado, el reparto de los 6 millones de euros adicionales aportados por el Gobierno de Navarra en el convenio de financiación de la UPNA para mejorar los salarios del PDI laboral, "ha excluido a estos colectivos, consolidando un trato injusto y discriminatorio".

ADPAS-IEODE concurrirá a las elecciones sindicales del próximo mes de diciembre con un programa que entre otros temas incluye la ya citada igualdad salarial con el profesorado titular a tiempo parcial, la estabilización del profesorado sustituto, la reducción de horas docentes para todo el profesorado contratado mayor de 55 años, la recuperación de las pagas extraordinarias de los empleados públicos y la mejora de las condiciones laborales del profesorado asistencial.