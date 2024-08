Más de mil niños y niñas comienzan este viernes un nuevo curso en las escuelas infantiles municipales de Pamplona

PAMPLONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las doce escuelas infantiles municipales de Pamplona cuentan con 1.069 plazas para niños y niñas de 0 a 3 años en el que se denomina como primer ciclo de Educación Infantil. Este viernes comienza un nuevo curso, el 2024 - 2025, con la novedad de la reapertura en las próximas semanas de la Escuela Infantil Donibane ya reformada. Un año más, las escuelas son gratuitas, aunque las familias deberán pagar el servicio de comedor en las plazas de jornada completa.

El organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona gestiona doce centros: Donibane, Mendebaldea, Mendillorri, Haurtzaro, Izartegi, Hello Egunsenti, Hello Azpilagaña, Hello Buztintxuri, Printzearen Harresi - Fuerte del Príncipe, Goiz Eder, Lezkairu y José María Huarte. La oferta pedagógica incluye plazas en castellano, en euskera, en castellano con actividades en inglés y en euskera con actividades en inglés. Las plazas son en jornada completa, con servicio de comedor, y también en media jornada.

En estos primeros días de curso se lleva a cabo el tiempo de acogida, principalmente con los niños y niñas y familias que acuden por primera vez a una escuela infantil.

Una vez finalizados los plazos de matrícula, las plazas de las doce escuelas infantiles están prácticamente cubiertas. Quedan algunas plazas vacantes, principalmente, en aulas de dos años. Estas plazas se están ofertando a las listas de espera existentes y se ofrecerán también en la matriculación fuera de plazo que comenzará el 2 de septiembre, explica en una nota el Ayuntamiento de Pamplona.

REDUCCIÓN DE UN 40% EN LA TEMPORALIDAD DEL PERSONAL

A lo largo de los años 2023 y 2024, como resultado de los procesos de estabilización, se han hecho nombramientos como personal funcionario o de contratación fija a 73 personas, 46 de ellas por concurso de méritos y 27 por concurso oposición. En concurso de méritos se adjudicaron 25 plazas de educadoras, 3 direcciones, 4 profesionales de cocina y 14 auxiliares de limpieza, cocina y mantenimiento. A través de las convocatorias de concurso oposición, se adjudicaron 24 plazas de educadoras, 1 de directora, 1 de cocina y 1 de auxiliar de limpieza, cocina y mantenimiento.

En 2022 había 62 personas laborales fijas y/o funcionarias, lo que significaba un 25% de plantilla fija. En 2024, después de estos procesos, existen 162 personas laborales fijas y/ o funcionarias, lo que significa el 66% del total de la plantilla. Por tanto, se ha incrementado la estabilidad en el empleo de Escuelas infantiles en más del 40% respecto en los dos últimos años.

Para este próximo curso, está prevista la realización de 70 contratos temporales a tiempo completo o a tiempo parcial. "A pesar de la reducción de la temporalidad en los dos últimos años, el objetivo de Escuelas Infantiles sigue siendo trabajar en la fijeza y estabilidad del personal profesional, que repercute así en un mejor clima laboral y en una mayor calidad del servicio público que se ofrece a la ciudadanía", destacan desde el Consistorio.