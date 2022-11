Maya dice tener "claro" cuál debe ser su decisión sobre la Alcaldía pero pide "sosiego" por ser una cuestión "compleja"

Pide "desdramatizar" la situación porque "pase lo que pase, las cosas van a ir bien" ya que "hay mucha gente muy buena en UPN"

PAMPLONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que, aunque la decisión sobre si se presentará de nuevo como candidato a la Alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones municipales "no está tomada", tiene "bastante claro cuál debe ser", si bien ha indicado que es una cuestión "compleja, que tiene muchos efectos" y que la quiere tomar "con sosiego, con tranquilidad, y comunicarla en el momento en que esté tomada", que previsiblemente será antes de final de año.

En declaraciones a los medios, Enrique Maya ha afirmado que "tengo que tomar yo la decisión y tengo mis tiempos para hacerlo". "La decisión no está tomada. Os pido que me deis ese tiempo para poder tomar esa decisión y trasladarla en el momento en que considere mejor", ha remarcado.

Al ser preguntado por los periodistas, Maya ha dicho que "no es un problema de fuerzas" y que "tiene fuerzas de sobra". "No es un problema de fuerzas, es una valoración de otro tipo y entran muchas cosas en juego, pero fuerzas, por supuesto que sí", ha asegurado, tras añadir que "pase lo que pase, no me jubilo, tengo todavía por delante una vida profesional de un tiempo".

En relación con la posible reedición o no de la coalición Navarra Suma, Maya ha respondido que "también hay que tomar la decisión en un plazo razonablemente breve" y que "el propio partido va a dar todo el calendario y pronto se sabrá, pero todavía no hay fechas".

El alcalde ha querido enviar un mensaje de "normalidad", porque "pase lo que pase, las cosas van a ir bien". "Hay mucha gente muy buena en UPN, no hay que darle a esto mayor trascendencia de la que tiene. En la vida política, cada vez que hay elecciones ocurren cosas de estas, no hay mayor problema", ha manifestado, tras incidir en que "hay muchísima gente en UPN que tiene capacidad más que suficiente para encarar una alcaldía". "Recuerdo cómo llegué yo, que pasé de técnico a político, y también sorprendió mucho. Ahora ha pasado el tiempo y sorprendería que no siguiera, parece", ha añadido.

En respuesta a los medios de comunicación, ha indicado que "también mi presidente -Javier Esparza- creo que lo ha dicho, él respeta mis tiempos, y vamos a tener esa tranquilidad". En relación con "cuánto pesa la reflexión personal y cuánto las necesidades del partido", Maya ha dicho que "pesa todo". "Siempre que hay que tomar una decisión de este tipo es muy difícil deslindar las cosas, es un global de aspectos que tienes que considerar, pero como en toda decisión que tomas en la vida. Yo lo que quisiera es desdramatizar un poco la decisión, ocurra lo que ocurra, las cosas van a ir bien. Lo importante es que UPN siga siendo el partido líder en Pamplona, que sin ninguna duda lo va a ser", ha manifestado.

En otro orden de cosas, ha sido preguntado por la candidatura del PSN a la Alcaldía de Pamplona, Elma Saiz. "Me quedo en el total y absoluto respeto a todos los candidatos que están apareciendo, tanto a ellos personalmente como a los partidos que han tomado la decisión de auparles", ha manifestado. En cuanto a valoraciones personales, ha considerado que Saiz "siempre ha sido cordial, muy amistosa", y que han tenido una relación "muy buena, muy fluida". También del candidato de Contigo Navarra, Txema Mauleón, ha destacado una relación "muy cordial". "Luego ya llegarán las discusiones políticas de si estás de acuerdo o en desacuerdo en determinadas cosas. Pero es el momento de dar la bienvenida a los candidatos, que cada uno trabaje su candidatura. Iba a decir y de 'desearles suerte', pero la justa para que los intereses de UPN sean los que prevalezcan y sigamos gobernando esta ciudad", ha subrayado.