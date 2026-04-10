El mercado de producto local y artesano Basotxoa se celebra este sábado en el Bosquecillo

Imagen del mercadillo. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Bosquecillo acoge este sábado una nueva edición del mercado de producto local y artesano Basotxoa. Un total de 30 puestos de artesanos de oficios y agroalimentarios, tanto de Pamplona como de Navarra, ofrecerán sus productos, en horario entre las 10 y las 14 horas. La feria dedica cada jornada a un producto específico de temporada, que este sábado será doble: el espárrago y la alcachofa frescos, por lo que se ha invitado al productor de Lazagurría Unai Baztán Perales, de Baztán Agricultura.

El mercado está abierto a toda la ciudadanía y en él se pueden adquirir quesos, miel, aceite, legumbres o melones ecológicos, piezas de joyería hecha a mano, serigrafía artística, ropa orgánica, grabados y productos de ganchillo. Todos los productos que se ofertan cuentan con los correspondientes sellos de calidad y certificados oficiales. Los puestos van rotando en cada edición, de forma que, al menos, un 25% corresponde a nuevas incorporaciones.

Este mercado de producto local y artesano, que se pone en marcha el segundo sábado de cada mes, corre a cargo del Ayuntamiento de Pamplona, en colaboración con el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA - Reyno Gourmet), el Consejo de Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN), la Asociación de Elaboradores de Alimentos Artesanos de Navarra y la Asociación Bizilur.

Las carpas y mesas que conforman los puestos supusieron una inversión de 72.000 euros del Ayuntamiento de Pamplona y fueron estrenadas en el mes de marzo. Las carpas tienen unas dimensiones de 3 metros de ancho por 3 metros de fondo y una altura ajustable de 3,3 metros en el punto central de la cubierta; la altura mínima de la carpa es de 2 metros en todo el perímetro. Las mesas que hacen de mostrador, al igual que las carpas, son todas iguales para dar unidad.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Pamplona SF365 y está subvencionado íntegramente por la Unión Europea - Next Generation EU, instrumento financiero de la inversión C14.I1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. En este contexto, Pamplona ha recibido una ayuda de 5.492.500 euros a ejecutar en tres años para el despliegue y desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Pamplona SF365', que presenta 13 actuaciones vertebradas en cuatro ejes temáticos dedicados a la transición verde y sostenible, la mejora de la eficiencia energética, la transición digital y la competitividad, ha informado el Ayuntamiento.