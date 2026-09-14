La Mesa de Erripagaña analiza la situación del barrio para elaborar una propuesta sobre su situación administrativa

Reunión de la mesa de Erripagaña. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Erripagaña, con representación de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Pamplona, ha retomado este lunes el calendario de encuentros tras el parón estival para seguir trabajando en la configuración de una propuesta para el barrio. El objetivo es abordar de forma interna distintas alternativas encaminadas a solventar la peculiar situación administrativa de este desarrollo urbanístico que comparten los ayuntamientos de Pamplona, Burlada, Valle de Egüés y Huarte.

Esta es la segunda reunión de la Mesa, tras su constitución el pasado mes de junio. Al encuentro de este lunes ha acudido el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, como presidente de la Mesa, acompañado por la concejala Maider Beloki en la vicepresidencia. La representación del resto de partidos ha recaído en los concejales Cristina Ibarrola y Aitor Silgado (por UPN), Joxe Abaurrea (por EH Bildu), María Curiel y Xabier Sagardoy (por Socialistas del Ayuntamiento de Pamplona), Carlos García Adanero (PP), Javier Leoz (Geroa Bai) y Txema Mauleón (Grupo Mixto).

Según ha informado el Ayuntamento, la reunión ha servido para avanzar en la configuración de una propuesta única para solventar la situación urbanística y de servicios del barrio de Erripagaña, que podrá albergar a más de 15.000 habitantes en alrededor de 800.000 metros cuadrados repartidos en cuatro ayuntamientos distintos. De hecho, Erripagaña pertenece en un 59% a Burlada; en un 21% a Pamplona; en un 10% a Valle de Egüés y en otro 10% a Huarte.

Esta peculiaridad, ha añadido, supone un reto para la gestión diaria de la zona, desde aspectos tan básicos como la limpieza de las calles y el cuidado de las zonas verdes, hasta la seguridad, la dotación de servicios educativos, sanitarios y deportivos.

En una encuesta realizada a principios de año entre el vecindario del barrio de las zonas pertenecientes a Pamplona, Burlada y Huarte, la postura del conjunto de la ciudadanía era clara: el 92% de sus vecinos deseaba ser un único municipio en vez de cuatro y un 77% valora Pamplona como la mejor opción. Los resultados se basan en 702 entrevistas presenciales en domicilios realizadas a mayores de 15 años, residentes en calles pertenecientes a los municipios de Pamplona, Burlada y Huarte, y ponderando el peso poblacional de cada municipio en Erripagaña.

La Mesa de Erripagaña pretende analizar los distintos planteamientos de las agrupaciones políticas del Consistorio para tratar de lograr una propuesta única como Ayuntamiento, para su planteamiento al resto de municipios incluidos en el barrio y dar así una respuesta a las necesidades del vecindario. Las conclusiones que se concreten a nivel interno en la Mesa, se trasladarán a Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona, que se encargará de remitirlas al pleno para su aprobación y traslado al resto de ayuntamientos con territorio y población en Erripagaña. Este planteamiento, de recibir el respaldo del resto de municipios, se remitirá al Gobierno de Navarra y a los diferentes grupos parlamentarios para que, una vez valorada, inicien la tramitación necesaria para transferirla al marco jurídico - administrativo, ha expuesto el Consistorio.