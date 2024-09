Mira Milosevich, Javier Tejada, Margarita del Val y Miguel Zugaza, protagonizan la Semana del Pensamiento de Civican

PAMPLONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Navarra propone la tercera edición de la Semana del Pensamiento en Civican. Un ciclo de cuatro diálogos entre los días 23 y 26 de septiembre y que pone sobre la mesa cuatro temas de relevancia en nuestra sociedad: la actual situación geopolítica; la Inteligencia Artificial; la salud y la ciencia; y el futuro de la cultura. Los cuatro actos comenzarán a las 19.00 horas en Civican y la entrada será libre, previa inscripción, hasta completar aforo.

Nora Alonso, académica de Jakiunde, será la encargada de dar réplica en los cuatro actos a las personas elegidas para analizar estas cuestiones. Es el caso de Mira Milosevich, Javier Tejada, Margarita del Val y Miguel Zugaza, "quienes aportarán su amplio bagaje profesional y su capacidad crítica para dar respuesta a las diferentes preguntas que se plantearán en cada jornada", señalan en una nota desde Fundación Caja Navarra.

La Semana del Pensamiento trata de "incentivar el espíritu crítico dentro de la sociedad" proponiendo "miradas de personas vinculadas a ámbitos del conocimiento muy diversos para lograr una perspectiva general de nuestra sociedad". Igualmente, trata de "atender a los nuevos retos que propone la sociedad y de tratar de conocer las tendencias que se plantean para abordarlos en el medio y largo plazo".

El 23 de septiembre, Mira Milosevich abordará los desafíos actuales que se plantean dentro del tablero geopolítico actual es el tema que se abordará en el diálogo que abre este ciclo. El escenario bélico que vive Europa, la complejidad de las relaciones internacionales y los retos en cuestiones de seguridad y desinformación serán temas que se pondrán encima de la mesa.

Milosevich es investigadora principal para Rusia, Eurasia y los Balcanes del Real Instituto Elcano, profesora asociada de The Foreign Policy of Russia en School of Global and Public Affairs de IE University. Ha asesorado al Parlamento Europeo, al Parlamento Español, al Parlamento del Reino Unido, a la OTAN, al STRATCOM y al Departamento de Estado de los Estados Unidos en cuestiones de seguridad relacionadas con la desinformación como instrumento de la guerra híbrida de Rusia en Occidente.

Forma parte del consejo de la Iniciativa de Relaciones Transatlánticas (IE University). Es miembro de dos grupos de trabajo del European Leadership Network, Grupo de Contacto de las relaciones entre Occidente y Rusia, y del Grupo de Acción Rusia-OTAN.

Mira Milosevich es doctora en Estudios Europeos por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Belgrado. Diploma del Workshop in Global Leadership de la Harvard Kennedy School (2019) y diploma de los cursos ejecutivos del CSIS Understanding Russian Military Today (2020) y Understanding Washington (2020).

IMPACTO DE LA IA

El 24 de septiembre, Javier Tejada se centrará en el impacto a corto y medio plazo de la Inteligencia Artificial en la humanidad, sus "desafíos éticos" y la influencia que tendrá en ámbitos tan relativos a la persona como los mercados laborales y la investigación científica.

Javier Tejada, nacido en Castejón, es físico y científico especializado en magnetismo cuántico. Actualmente, es profesor emérito de Física de la Materia Condensada en la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona.

En la década de los 90 fue coautor de una serie de trabajos que informaron por primera vez de la tunelización de espín resonante en un imán molecular. La revista Nature lo calificó como "uno de los descubrimientos más notables en física del espín en un siglo". Se ha convertido en la base de los esquemas de computación cuántica basados en imanes de una sola molécula.

Otro logro notable del profesor Tejada es el descubrimiento de la deflagración magnética cuántica (2005), que se propaga frente a una energía magnética ardiente similar a la combustión química.

También es conocido por la observación de la fase de vidrio de espín correlacionada de un imán amorfo, la tunelización de espín en partículas de dominio único y la tunelización cuántica de vórtices e interfaces en superconductores.

En los últimos años, ha trabajado en problemas prácticos que incluyen la espectroscopia de microondas de stents metálicos para aplicaciones de cardiología y el estudio de terahercios de la autenticidad de pinturas para museos de arte.

DIÁLOGO CON LA VIRÓLOGA MARGARITA DEL VAL

El 25 de septiembre será el turno de Margarita del Val quien explicará que "la investigación interdisciplinar entre diversos campos de la ciencia nos ofrece las claves del desarrollo y los avances de la salud. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es una institución fundamental en este tipo de trabajos y puede aportar una visión clara sobre cómo puede ser la evolución de nuestra salud".

Margarita del Val es química, viróloga e inmunóloga e investigadora del CSIC sobre la respuesta inmunitaria frente a las infecciones virales y de la memoria inmunitaria, es decir, a aspectos básicos del funcionamiento de las vacunas. Así mismo, también trabaja para el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid.

Ha investigado en el Instituto Federal de Investigación en Enfermedades Virales de Animales y en la Universidad de Ulm, ambos en Alemania, y en el Instituto de Salud Carlos III. Ha realizado estancias en los institutos nacionales de la salud en Estados Unidos y en la Universidad McGill en Canadá.

Representó a España en la Agencia Europea del Medicamento, y es miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia y del Comité Experto Asesor en Vacunas de la Comunidad de Madrid. Contribuye a la comunicación de los conocimientos científicos a la sociedad, por lo que ha recibido el Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica y la Medalla de Honor a los Valores Sociales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, entre un total de más de 30 premios y reconocimientos, que incluyen 12 como mujer científica.

LA CULTURA Y EL ARTE EN LA SOCIEDAD

Finalmente, Miguel Zugaza abordará el 26 de septiembre el papel de la cultura y el arte en la sociedad contemporánea, así como las nuevas formas de creación, consumo o gestión. Este diálogo ofrecerá respuestas a la incógnita de cómo puede ser la cultura de este siglo XXI.

Miguel Zugaza es el actual director del Museo de Bellas Artes de Bilbao desde 2017. Anteriormente, entre 1996 y 2002, ya ostentó esta responsabilidad, mientras que entre 2002 y 2017 fue el director del Museo Nacional del Prado. En ambas instituciones, ha liderado importantes procesos de transformación para su modernización.

La trayectoria y labor de Miguel Zugaza le han hecho merecedor de la condecoración al mérito de la República Italiana en grado de Cavaliere Ufficiale. Así mismo, a propuesta del presidente de la República Francesa, fue nombrado caballero en la Orden Nacional del Mérito. La Comunidad de Madrid le concedió la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo. Del mismo modo, el presidente de la Federación de Rusia le concedió la condecoración estatal Orden de Amistad y el embajador de la República de Austria le entrega la Cruz de Honor 1ª Clase de Ciencias y Artes. También ha sido condecorado con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y la Hispanic Society of America le concedió la Medalla Sorolla.