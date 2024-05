Mónica Herrero, nueva vicerrectora de Comunicación de la Universidad de Navarra

Sustituye en el cargo a Gonzalo Robles, que continúa en el Rectorado como vicerrector de Desarrollo y Proyectos



PAMPLONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Navarra, María Iraburu, ha nombrado a Mónica Herrero vicerrectora de Comunicación, en sustitución de Gonzalo Robles. El nombramiento tendrá efectos a principios de septiembre.

Según han informado desde la Universidad en una nota de prensa, Mónica Herrero se reincorpora a tiempo completo también a la Facultad de Comunicación, de la que es profesora en el Departamento de Marketing y Empresas de Comunicación, tras un periodo profesional de seis años en la dirección de comunicación del Opus Dei en Roma.

Por su parte, Gonzalo Robles continuará en el Rectorado como vicerrector de Desarrollo y Proyectos, encargado, entre otras competencias, de la admisión y la relación con los directores de desarrollo.

Mónica Herrero es profesora titular de la Facultad, Master en Media Management por la University de Stirling (2000) y diplomada en Dirección General (PDG) por el IESE (2015). Ha realizado varias estancias de investigación, entre las que destaca el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford, durante el curso 2017/2018. Fue vicedecana de Alumnos de la Facultad de Comunicación desde 2004 hasta 2008, y desde junio de 2008 a junio de 2017, decana de dicha Facultad.

La rectora ha afirmado que "con este cambio se quiere potenciar un área fundamental para la Universidad con una persona, Mónica Herrero, que a su reconocida competencia profesional en el ámbito de la comunicación añade su experiencia de gobierno y su trayectoria académica". "Agradezco la generosidad de la profesora Herrero para asumir esta nueva responsabilidad", ha subrayado.