El Museo de Navarra adquiere un dibujo del siglo XVIII representando a san Jerónimo, de Mª Agustina Azcona y Balanza

Imagen del dibujo adquirido por el Museo de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Navarra ha adquirido un dibujo de la segunda mitad del siglo XVIII representando a san Jerónimo, firmado por la artista navarra María Agustina Azcona y Balanza, que "supone la ampliación de la genealogía de artistas navarras conocidas". La adquisición del único dibujo conocido de esta autora cumple los criterios de la línea de adquisiciones de obras de mujeres artistas navarras establecida en el Plan Museológico del Museo de Navarra, cuyo objetivo es propiciar un "mejor y más equilibrado" conocimiento de la Historia del Arte navarro.

Hasta ahora la primera mujer artista identificada en Navarra es Catalina de Oscáriz, documentada en activo en el taller de pintura familiar en la Pamplona del segundo tercio del siglo XVI. Desde ahora, la genealogía continúa con Agustina Azcona y Balanza (Pamplona, 1755 -Madrid 1808), para alcanzar a las artistas nacidas a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, señalan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Poco se conoce sobre identidad de Agustina Azcona. Nació en Pamplona y fue bautizada en la parroquia de san Saturnino el 1 de octubre de 1755 con el nombre de María Agustina Remigia Fermina. Fue su padre Ignacio Azcona y Carrillo, noble navarro, caballero de la orden de Carlos III, que estudió en la Universidad de Irache y Valladolid leyes y cánones y ocupó, entre otros, los cargos de alcalde del crimen en Pamplona, corregidor de San Sebastián y oidor del Consejo real del Navarra. Fue su madre Córdula Balanza y Olaegui, camarera de la Virgen del Camino y hermana de Fermina, esposa del marqués de la Real Defensa.

Agustina Azcona fue académica de honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Se conoce su solicitud de ingreso en la institución el 3 de enero de 1781, en la que con una cuidada letra explica que "la afición que he tenido a las nobles artes y especialmente al dibujo ha suscitado en mí el deseo a ser miembro de esa Real Academia a cuyo fin he sacado la adjunta copia de una figura de Anibal Caraci que remito...". María Agustina fue nombrada académica de honor el 6 de mayo de 1781, siendo una de las primeras mujeres en ingresar en tan ilustre institución. Casó en Logroño con José Crespo y murió en esa ciudad el 11 de enero de 1808. Esta pintora navarra no tenía representación en el Museo de Navarra, siendo además este dibujo de san Jerónimo su única obra original conocida.

Se trata de un dibujo a lápiz sobre un papel de factura artesanal verjurado y de buena calidad, de tamaño folio aproximadamente (32 x 24,5 cm) que representa a san Jerónimo penitente, según su iconografía característica, copiado de una estampa de Jacobo de Palma, publicada por Justus Sadler. Presenta un buen estado de conservación.

Está firmado a tinta en el ángulo inferior derecho 'Maria Agustina / Azcona y balanza' y se sabe que lo hizo en Pamplona, gracias a la mención 'Pamplona', también a tinta en el ángulo inferior izquierdo. Además del lugar de realización y la firma de la artista, la parte inferior de la obra tiene una serie de inscripciones autógrafas. La primera, en la parte superior, menciona la fuente de inspiración: 'Jacobus palma Inumet. Iusto Sadeler excudit', lo cual indica que Agustina Azcona realizó el dibujo a partir de un grabado de la Escuela Flamenca, que reproducía una obra de Jacobo de Palma, y que actualmente se encuentra en el Museo Británico de Londres. Las otras dos inscripciones, en forma de columnas, se refieren al santo. Comienzan con 'Vir pietatis amans [...]' a la derecha, y finaliza con 'subsidiumq(ue) [...]' a la derecha.

El nombre de la artista se dio a conocer gracias a la 'Colección de Trajes de España' de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, gran autor de ilustraciones grabadas, quien, al realizar este proyecto, solicitó que "los curiosos de fuera ó dentro de la Corte que gustasen comunicar algun dibujo de vestuario poco conocido y existente en algun Pueblo, Valle, ó Serrania de la Peninsula, seran recompensados con otros tantos quadernos, como figuras remitan en Carta, ó sin ella, a dicho autor vive en Madrid calle Calle del Principe Nº 11 quarto segundo". En respuesta a este anuncio, Agustina envió dibujos, dos de los cuales, las imágenes de 'Roncaleses', fueron publicados y reproducidos como grabados. Esta pareja de Roncaleses de la 'Colección de Trajes de España' se firmó tanto por el grabador, de Juan de la Cruz, como por la dibujante, lo cual internacionalizó el nombre de Agustina Azcona. Por lo tanto, su condición de buena dibujante era conocida como autora de estas representaciones de un Roncalés y una Roncales para esta 'Colección de Trajes de España'.

Asimismo, el Ejecutivo foral ha destacado que estos trabajos son las primeras representaciones gráficas de la indumentaria roncalesa de la que se tienen noticias; el 9 de abril de 1782 la Gaceta de Madrid anunció la publicación de los grabados nº 49 y 50 que representan a un roncalés y una roncalesa. Otros atuendos navarros, como los de Pamplona o Roncesvalles, ya habían aparecido en las primeras colecciones europeas del siglo XVI, pero nunca la indumentaria roncalesa.

La adquisición se ha realizado en el mercado especializado madrileño (José De la Mano Galería de Arte, S.L.), y ha tenido un importe total de 7.000 euros (impuestos incluidos).