Na+ y PSN se unen para que la ley del profesorado PAI se vote "urgente" este jueves, si bien Na+ dice que no hay acuerdo

La suma de votos de Navarra Suma y PSN ha permitido este lunes, en la sesión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, que el debate de la proposición de ley presentada por los socialistas para estabilizar al profesorado del PAI se produzca en el pleno de este jueves, 28 de abril, y se haga en lectura única y urgente. No obstante, Navarra Suma ha querido dejar claro que no tiene un acuerdo con el PSN en esta materia y reitera su petición de que el PAI se convierta en modelo.

La decisión de debatir la proposición este jueves ha sido criticada por el socio de Gobierno del PSN, Geroa Bai, así como por EH Bildu al no esperar al resultado del informe solicitado tanto por Geroa Bai como Podemos al Consejo de Navarra para analizar la proposición de ley y dirimir "dudas jurídicas".

No obstante, desde Geroa Bai, EH Bildu y Podemos han valorado que este miércoles comparezcan en el Parlamento los representantes sindicales para dar su posición acerca de esta proposición. Este martes también lo hará el consejero de Educación, Carlos Gimeno.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha manifestado que "en este momento no hay un acuerdo" con el PSN en torno a este tema y ha advertido a los socialistas de que "tienen que tener claro que deben dar pasos sin complejo ni duda hacia convertir el PAI en modelo". Para Na+, "la consolidación de las plazas PAI no es suficiente" y ha señalado que presentarán enmiendas el próximo jueves y "en función de la respuesta a esas enmiendas tomaremos una posición u otra".

Ha insistido en que "hoy no tenemos un acuerdo con el PSN y si no tenemos un acuerdo es evidente que no votaríamos a favor" y ha añadido que no tienen ninguna reunión prevista con el PSN antes del pleno, "vamos a presentar las enmiendas en su plazo y a partir de ahí tomaremos la decisión correspondiente".

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha esperado que el jueves se apruebe la proposición de ley porque "se trata de dar estabilidad a profesores, que llegan a tener un 70 por ciento de eventualidad, y en una Administración eso es intolerable". "O se está a favor o se está en contra", ha dicho, para indicar que "hay grupos que no quieren estabilizar al profesorado PAI y sí a profesores de religión". "Es un programa demandado por las familias navarras y a esos docentes hay que darles estabilidad porque da calidad", ha dicho.

Ha abogado por "la estabilización de plazas de PAI, se trata de entrar de manera reglada, con igualdad, mérito y capacidad". Ha indicado que se hace de forma urgente porque "el 30 de mayo finaliza el plazo para aprobar estas plazas y hay que darle seguridad jurídica suficiente para aprobarlo cuanto antes y no tener problemas en su tramitación posterior". "Me vale la seguridad jurídica que ha dado el Gobierno con sus responsables jurídicos y a lo mejor otros grupos manifiestan inseguridad no jurídica, sino de otra índole", ha expuesto.

Sobre el clima entre los socios de Gobierno ante discrepancias en este tema, Alzórriz ha dicho que "no hay un rifi rafe interno", "sólo hay un partido que ha incumplido la ley". "Se han expuesto las deliberaciones internas y esperábamos mayor altura de ese partido", ha señalado en referencia a Geroa Bai, para indicar que "nosotros respetamos las leyes".

Por su parte, María Solana, de Geroa Bai, ha criticado el "adelanto" a este jueves del debate, "sin esperar al informe del Consejo de Navarra", siendo ésta una proposición, ha dicho, que "nos genera muchas dudas y genera una inseguridad jurídica preocupante y lo decimos con conocimiento de causa". "Es un error crear esta especie de cuerpo para, más tarde, incluirlo en el cuerpo estatal de docentes", ha dicho.

Ha defendido que puede votarse en el consejo de Gobierno y que Geroa Bai ha hecho pública su posición contraria al informe favorable que ha emitido el Ejecutivo. Ha pedido así "más transparencia" desde el Gobierno a la hora de informar porque "de no ser así pudiera parecer que se quiere dar a entender lo que no es, que no hay unanimidad y mucho menos uniformidad". "Vamos a ir a un debate de la ley sin conocer el criterio del Consejo de Navarra", ha expuesto.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha criticado que, sobre esta proposición de ley, que "PSN y Navarra Suma han decidido introducirla de forma rápida en el pleno de este jueves y suponemos que habrá un acuerdo político para su aprobación". Ha censurado también que el informe favorable del Gobierno "no contiene ninguna respuesta a las dudas jurídicas planteadas" por lo que éstas "siguen ahí". Además, ha considerado un "mal precedente" que "no se ha querido esperar al 6 de mayo, plazo máximo para que el Consejo de Navarra hubiera emitido el informe".

Finalmente, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha mostrado una "posición de prudencia" en torno a la proposición de ley "después de haber escuchado a todos los sindicatos". Ha indicado que no conocerán el resultado del informe que han solicitado al Consejo de Navarra antes del pleno de este jueves pero que escucharán al consejero de Educación, que comparecerá este martes, en la Cámara, y a los sindicatos que lo harán el miércoles. "Esperemos que nos sirva para definir el voto y si no es así mantendremos la abstención", ha dicho.