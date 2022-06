NA+ ve una "irresponsabilidad" que "el pentapartito juegue al trueque" con leyes y PSN dice que trabajan con normalidad

Los socialistas dicen que la ley de Vivienda va a salir adelante y Geroa Bai no entiende la polémica sobre los peajes

PAMPLONA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Navarra Suma ha tildado de "irresponsabilidad" que "el pentapartito juegue al trueque" con leyes como la de Vivienda y los peajes, mientras que el PSN dice que "a la política llegamos para negociar" y que, a pesar de que pueda haber discrepancias en el Ejecutivo, "trabajan con normalidad". Geroa Bai ha dicho que "no relacionamos una proposición y otra, ambas son materia de negociación y quiero creer que de encuentro".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha manifestado que es una "irresponsabilidad" que "el pentapartito esté jugando al trueque con la ley de Vivienda y los peajes, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?". "¿Es el Parlamento un mercado persa? Veremos qué ocurre", ha señalado, para indicar que "en la ley de Vivienda el PSN aceptará lo que marca EH Bildu, saldrá adelante, y con los peajes, puede darse que se apruebe apoyando NA+ a las enmiendas de Geroa Bai, veremos qué presenta y cuál es nuestra posición". "Nosotros estamos en contra de implantar peajes en Navarra y veremos si las enmiendas de Geroa Bai van de verdad o solo quiere desmarcarse un poco de PSN y EH Bildu y quedar bien con el sector", ha dicho.

La socialista Ainhoa Unzu, por su parte, ha señalado que "pese a las discrepancias que se dan" en el Gobierno de coalición, "podemos hablar que este Gobierno ha conseguido sacar adelante 88 leyes, algunas llegadas desde el Gobierno, otras de los partidos, y hemos sido capaces de acordar medidas ante la pandemia y la guerra en Ucrania". "Y todo para avanzar, se gobierna para progresar y los datos confirman que vamos por la buena dirección", ha expuesto, para señalar que "estamos para negociar, acordar y así lo exige la ciudadanía".

Unzu ha señalado que "no podemos compartir" la palabra que se utilizó desde Geroa Bai al hablar de "chantaje" del PSN, "que es inapropiada"; "por lo demás seguimos trabajando con normalidad". "A la política venimos a negociar y estamos para avanzar", ha expuesto, para afirmar que de la ley de Vivienda son firmantes y están "conformes con la inmensa mayoría de enmiendas acordadas; hay una ligera discrepancia en un par y por las formas". "Esta ley como todas va a salir adelante porque el PSN comparte los objetivos, ha trabajado intensamente en ella y saldrá adelante sin ningún problema. Estamos trabajando sobre dos cuestiones que no tienen que ver con el fondo", ha dicho.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha realizado una llamada al acuerdo al PSN sobre la ley de Vivienda, y ha indicado que Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E "hemos presentado, cada uno por su lado, el mismo paquete de 32 enmiendas para sacar adelante una de las leyes de más calado social". "A tiempo estamos este mes de llegar a acuerdo", ha dicho.

Sobre la negociación de este asunto y los peajes con el PSN, ha señalado Barkos que "no relacionamos una proposición y otra, ambas son materia de negociación y quiero creer que de encuentro". "En los peajes sigo sin entender la polémica, porque Geroa Bai no se va a interponer en la aprobación de la ley, la propuesta del consejero Ciriza la hemos compartido, no tanto el momento y algunas cuestiones", ha dicho, para afirmar que "queremos compartir con el sector algunas medidas y con los socios de Gobierno".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha pedido "responsabilidad" a los grupos en torno a la ley de Vivienda y a los peajes. Según ha indicado, desde su grupo han presentado enmiendas a Vivienda y "esperemos que en el debate la responsabilidad de quienes hemos estado debatiendo este tema tan importante termine bien y aprobado el proyecto". En cuanto a los peajes, ha dicho que "no sabemos si se presentarán enmiendas". "Esperemos que no haya ningún planteamiento para cambiar el contenido de la ley, vamos a esperar, que yo sepa no hay novedad", ha indicado.

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha señalado que "no podemos entender las tensiones entre el PSN y Geroa Bai" y ha hecho un llamamiento a "la responsabilidad, avanzando en la aplicación del acuerdo programático". Sobre los peajes, "en general no estamos a favor de los peajes, pero ante la falta de recursos y sin una propuesta fiscal que permita generar más ingresos, apoyamos el peaje a los vehículos pesados". "Y no compartimos la totalidad de la propuesta de Vivienda, ni que se presente como propuesta de ley en lugar de como proyecto de ley, pero lo apoyamos porque se producen importantes avances", ha afirmado.