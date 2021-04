NA+ votará en contra del decreto para gestionar fondos europeos y dice que Chivite "no quiere acordar" con la coalición

Esparza acusa a la presidenta de querer gestionar "un asunto de tanta relevancia sin transparencia y sin dar participación"

PAMPLONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha anunciado que la coalición votará en contra del decreto-ley foral con medidas urgentes para la gestión de los fondos Next Generation y ha afirmado que "queda demostrado" que la presidenta, María Chivite, "no quiere acordar con NA+".

"Se vuelve a constatar que sus declaraciones de querer acuerdos con todos los grupos políticos las hace solo de cara a la galería", ha manifestado Esparza en un comunicado.

El portavoz de NA+ ha hecho estas declaraciones tras conocer el texto del decreto-ley foral que ha aprobado este miércoles el Gobierno foral y ha lamentado que "la mayor parte de nuestras propuestas no han sido aceptadas". De manera especial, ha agregado, "aquellas que consideramos esenciales para unos fondos tan importantes para Navarra".

"Por lo tanto, desde ya anuncio que cuando llegue al Parlamento votaremos no al decreto-ley foral del Gobierno", ha remarcado Esparza.

En su opinión, Chivite "quiere gestionar un asunto de tanta relevancia y tanta trascendencia para Navarra como son los fondos europeos Next Generation sin transparencia y sin dar participación".

Además, según ha expuesto, "quiere hacerlo saltándose controles de la Intervención y del Parlamento, que en nuestra opinión son necesarios, entre otras razones, para asegurar que no hay discrecionalidad en el reparto de los fondos".

Asimismo, para el portavoz de Navarra Suma "es incomprensible e injustificable que el Gobierno aproveche la gestión de los Next Generation para introducir asuntos que nada tienen que ver, como el Plan de Infraestructuras Locales".

Del mismo modo, Esparza ha considerado que "no se puede aprovechar la flexibilidad y las modificaciones para la gestión de los fondos para eludir controles en cuestiones que nada tienen que ver con ellos, alterando así las reglas de control presupuestario con la modificación que plantea de la ley de Hacienda Pública para la modificación de cualquier expediente, no solo de los fondos".

En definitiva, para el portavoz de Navarra Suma, el texto aprobado por el Gobierno "revela que Chivite no busca una gestión eficaz y eficiente". "Concibe Navarra como si fuera su cortijo y lo que en realidad busca es poder hacer una gestión partidista, de la mano y con la connivencia del resto del pentapartito, para repartirse los proyectos y comprar voluntades. Su actitud revela tics muy poco democráticos", ha afirmado.

En opinión del líder de la coalición de UPN, Ciudadanos y PP, "Chivite entiende la negociación con Navarra Suma como un trágala". "Si no aceptas, eres un fascista, no quieres a Navarra y estás en el no a todo. Lo que realmente subyace en su actuación es que el PSN sigue su hoja de ruta pactada con Bildu, a la que no quiere renunciar, y Navarra Suma le molesta", ha sostenido.