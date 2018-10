NaBai pide al Gobierno central que elabore una "hoja de ruta" para que cumpla la financiación de la Ley de Dependencia

Actualizado 27/01/2010 14:59:02 CET

PAMPLONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Nafarroa Bai pidió hoy al Gobierno central que elabore una "hoja de ruta" para que cumpla "cuanto antes" con la financiación que le corresponde de la Ley de Dependencia, que asciende al 33 por ciento, y exigió además al Ejecutivo navarro una "mayor tensión reivindicativa" de dicha financiación.

El parlamentario foral de la coalición nacionalista Ioseba Eceolaza indicó que la Ley de Dependencia es una ley "positiva" e "importante" por que "profundiza en el estado de bienestar", pero criticó que la financiación del Estado de esta ley es "insuficiente" y está "muy por debajo de los compromisos adoptados.

Según expuso, "no se está cumpliendo ni el espíritu de la Ley de Dependencia ni los compromisos presupuestarios". "La financiación del Estado ha llegado sólo al 9 por ciento cuando el compromiso era del 33 por ciento", dijo, para añadir que, a pesar de una financiación extra que se pactó para 2009, "no se llega al 17 por ciento".

En concreto, expuso, el Estado tenía que haber financiado a Navarra en esta cuestión con 40 millones de euros cuando "no ha llegado a abonar ni 11 millones". "Vamos a seguir pidiendo una mayor ambición social y económica al poner en marcha esta ley", manifestó el parlamentario.

Eceolaza señaló que existen unas "dificultades económicas" en la actualidad pero abogó por que el Estado se marque un calendario para cumplir los compromisos en esta materia. "Y esta es una propuesta que engloba al conjunto de las comunidades autónomas. No estamos de acuerdo con soluciones parciales para Navarra o la CAV", expuso.

"El Gobierno socialista no cumple con las promesas a las comunidades autónomas en un tema de gran calado social y esto nos preocupa", señaló y consideró "incoherente" pretender consolidar un derecho subjetivo y no financiarlo de forma "adecuada". "No podemos dilatar más la extensión de la Ley de Dependencia porque en este momento de crisis si alguien necesita ayuda precisamente son aquellas personas valoradas con un grado de dependencia", agregó.

Por su parte, la diputada de Nafarroa Bai, Uxúe Barkos, señaló que "una consolidación de derechos de esta envergadura no tiene ningún sentido si no se dota económicamente". Si bien se mostró de acuerdo con las críticas que realizó recientemente la consejera navarra de Asuntos Sociales a la financiación estatal de la citada ley, se preguntó "por qué queda todo a respuesta del viento y no se llevan a cabo iniciativas".

Señaló así que la coalición nacionalista va a solicitar la comparecencia de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, en el Congreso para que "aclare la voluntad del Gobierno central con respecto al 33 por ciento que le corresponde financiar" y su "hoja de ruta" con compromisos "realistas".

Barkos señaló que NaBai "comprende" que en la actual situación económica es "difícil llegar en un solo ejercicio al 33 por ciento pero exigimos el compromiso del Gobierno central". También pidió "rigor" en el posicionamiento respecto a este tema del Ejecutivo navarro, de UPN y también del PSN.