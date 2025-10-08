El Nafarroa Oinez 2025 se celebrará en Villava apostando por la "movilidad sostenible" y la "inclusividad"

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Villava acoge los próximos 18 y 19 de octubre una nueva edición del Nafarroa Oinez que, este año, organizado por la ikastola Paz de Ziganda, ha apostado por "la movilidad sostenible y la inclusividad", adquiriendo así la 'Insignia de Eventos Sostenibles' creada por el Gobierno de Navarra.

Esta insignia reconoce los actos realizados en condiciones ambientales sostenibles, para lo cual la organización de Nafarroa Oinez ha llevado a cabo una serie de acciones concretas; en especial, la renovación del plan de transporte y tráfico.

Según han informado en un comunicado, el Nafarroa Oinez 2025 presenta un recorrido "innovador". No es circular y es "bastante urbano, y ofrece una experiencia diferente a los ciudadanos y a los visitantes". El recorrido es "totalmente inclusivo", con una longitud de 2.800 metros, sin obstáculos y totalmente asfaltado.

A las personas que vienen en coche, la organización les pide que se informen previamente para saber dónde están los aparcamientos. Las bolsas de aparcamiento más grandes serán Erripagaña, Areta y Olloki. Además, en el caso de las personas con movilidad reducida, se recomienda hacer la reserva mediante la web, ya que de este modo podrán asegurar una plaza de aparcamiento específica.

NUEVO PLAN DE TRANSPORTE

La Comisión de Medio Ambiente ha llevado a cabo una serie de trabajos para hacer "más sostenible" el evento. Una de las acciones más destacadas es el nuevo plan de transporte.

Por un lado, se ha lanzado la campaña 'Bizi oinez Bizin' para animar a la gente a venir en bicicleta. Se ha diseñado una red de itinerarios ciclistas georreferenciados que conectan los barrios y pueblos de la comarca de Pamplona con la ikastola. Se publicarán mapas y tracks para facilitar el acceso de los usuarios a la información. Asimismo, habrá posibilidad de crear grupos con horarios de salidas de intersección. También se ofrecerán recomendaciones de seguridad y habrá un aparcamiento seguro para 320 bicicletas junto a a la ikastola.

Además, en colaboración con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, se incrementará la frecuencia de las líneas 4, 7 y 19 durante todo el día de Nafarroa Oinez. Asimismo, se han tomado medidas para fomentar el reciclaje de residuos y se invita a los asistentes a traer sus vasos adquiridos en "fiestas de los pueblos, comidas populares o en ediciones anteriores de Nafarroa Oinez".

Además de la movilidad sostenible, se ha preparado un amplio abanico de actividades, espectáculos y conciertos para todas las edades, incluyendo Herri kirolak eta Erronka, música en directo con grupos como Korrontzi, Xaibor, Gozategi, Nafarroa 1512 y Sorotan Bele; un área infantil con espectáculo de magia, cuentacuentos, juegos y animaciones; o comparsas y pasacalles.

A esto se una una novedad, el 'OINEZescape'. A lo largo del recorrido de Nafarroa Oinez, se ocultará información sobre una persona y su obra, y habrá que adivinar quién es. Habrá que pensar para resolver los puzzles matemáticos, descifrar los poemas "sobre nostalgia y recuerdo" y encontrar la siguiente pista en el camino. Se trata de una actividad dirigida a jóvenes de entre 8 y 16 años, que se podrá jugar durante todo el día.

Finalmente, una edición más se celebrará la actividad 'Erronka', un juego entre jóvenes de 14 y 16 años "que se celebra entre amigos/as, donde el objetivo principal no es ganar, sino fomentar el trabajo colaborativo y potenciar el trabajo en equipo". Comenzará a las 10.00 de la mañana y finalizará sobre las 14.00 horas y participarán más de 140 jóvenes.

Como es habitual, habrá gran variedad de comida y bebida a lo largo del recorrido y en las áreas. A parte de las txosnas, habrá talos, patatas fritas, café y el comedor Benigno Mendia, donde se podrá una paella amenizada por la charanga Kuxkuxtu. Además, este año, por primera vez, se podrán adquirir los tickets con antelación a través de la página web Nafarroa Oinez. También habrá oferta libre de gluten.

Para que Nafarroa Oinez sea una zona "segura y respetuosa", se instalarán Puntos Morados en las tres áreas para dar respuesta y asesoramiento ante cualquier agresión sexista.