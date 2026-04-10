Narbarte acoge la segunda edición del campamento juvenil 'Generando agentes de convivencia en el entorno natural'

PAMPLONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Memoria y Convivencia, y el Instituto Navarro de la Juventud, impulsan la segunda edición del campamento 'Generando agentes de convivencia en el entorno natural', dirigido a jóvenes de 14 a 17 años.

Esta iniciativa ofrece a los jóvenes navarros "espacios reflexivos y creativos sobre valores de convivencia y derechos humanos que se complementan con actividades multiaventura realizadas al aire libre".

La vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, visitó ayer el campamento animanimando a quienes participan a "exprimir cada propuesta y a participar de forma activa en cada una de ellas". "Creeros que, con todo lo vivido, podéis y debéis ser agentes de convivencia. Sería interesante y muy importante que, a la vuelta, en vuestros círculos cercanos, compartáis los valores trabajados en los diferentes talleres", señaló.

Medio centenar de jóvenes se sumergen, esta semana, en el mundo del arte a través de diferentes talleres y participan en dinámicas de grupo centradas en la convivencia y los derechos humanos. De esta forma, se busca "fomentar el espíritu de equipo, el respeto y la conciencia social, ofreciendo una experiencia de aprendizaje y diversión inolvidable".

Además, los jóvenes participantes están realizando actividades al aire libre, como descensos de cañones, deporte rural, tirolinas y piragüismo, "explorando la belleza natural de la Navarra húmeda", asesorados y guiados por técnicos de BKZ Navarra Aventura.

Con estas actividades multideporte, los participantes "viven una experiencia de ocio enriquecedora, divertida y saludable, que les ha lleva a conectar con la naturaleza y, a su vez, a disfrutar y valorar el entorno y la diversidad de la fauna y flora del norte de la Comunidad Foral, promoviendo en consecuencia el respeto y la conservación del medio ambiente".

SOLEDAD NO DESEADA

El campamento es "un espacio seguro e inclusivo de encuentro improvisado en la naturaleza". La participación en la comunidad se considera la "píldora sanadora" de "una de las epidemias transversales que más preocupa a profesionales de la salud en nuestros días: la soledad no deseada".

Personas expertas en diferentes disciplinas "generan reflexión, mirada crítica y acompañamiento en este viaje". Este pasado martes, en el cine de Santesteban, los participantes asistieron a una proyección-coloquio del proyecto generado por Bidebitarte Kooperatiba y Ados Teatroa 'Filmoteca humana / Giza-Filmoteka', sobre personas que sufren soledad no deseada, de cualquier edad, tanto en entornos rurales como urbanos.

En el coloquio contaron con la participación de Jose Antonio Vitoria, director de los microdocumentales 'Oihartzunak' y de la obra de teatro '52 Hercios /52 Hertz', junto a Garbi Losada, centrada en la temática de la soledad no deseada.

Por su parte, Juan Angel Perotxena 'Perotx', a través de las artes pictóricas, y partiendo de las reflexiones extraídas del coloquio, ha conjugado el trabajo en equipo para crear y plasmar un mural cooperativo simbolizando y objetivando las emociones vivenciadas.

Asimismo, Haizea Loira, terapeuta musical, invita a la reflexión, a "conformar una mirada crítica y expresión a partes iguales" valiéndose de la música como herramienta principal.

Y, por último, la mirada restaurativa acompaña a los 50 jóvenes participantes a través de los especialistas en círculos restaurativos Sugoi Etxarri y Javier Goñi, que se han encargado de "fomentar aspectos básicos en cualquier convivencia sana, como son la construcción de las relaciones respetuosas, brindar apoyo o tomar decisiones utilizando para ello la comunicación honesta, el desarrollo de los vínculos y el fortalecimiento comunitario".