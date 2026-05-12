Navarra ampliará los umbrales para que las becas universitarias lleguen a más estudiantes

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García y la directora general de Universidad, Eva Perujuániz, durante la rueda de prensa. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno foral, Juan Luis García, y la directora general de Universidad, Eva Perujuániz, han dado a conocer esta mañana algunos de los resultados obtenidos del estudio de evaluación de la convocatoria de becas y ayudas para enseñanzas universitarias realizado en 2025 y han presentado la primera medida que se va a acometer fruto de dicho estudio: el incremento de los importes económicos de los umbrales que dan derecho a dichas becas.

El consejero García ha destacado la importancia del sistema de becas como "la herramienta más importante para garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer el acceso a los estudios en condiciones de equidad", y ha subrayado que "la actualización de los umbrales responde al compromiso de Gobierno de Navarra de adaptar las ayudas públicas a la realidad socioeconómica actual y de seguir reforzando el apoyo a las familias y al alumnado con mayores necesidades".

Tal y como ha subrayado la directora general de Universidad, Eva Perujuániz, el estudio "pone de relieve un incremento del número de denegaciones de becas por superar el límite económico, lo que ha llevado a un descenso progresivo del número de solicitudes".

Los actuales umbrales económicos parten del curso 2011/2012. Desde entonces, tanto el número de tramos como los importes se han actualizado en varias ocasiones. La última actualización se llevó a cabo en el curso 2024/2025, en la que se incrementaron las cuantías de todos los umbrales económicos un 5%, acorde con la actualización que realizó el Ministerio.

El objetivo ahora, han explicado, es conseguir nivelar los umbrales en consonancia con la realidad socioeconómica actual, teniendo en cuenta entre otras cosas el incremento del salario bruto anual en Navarra, que aumentó un 31,2% entre los años 2012 y 2023, "reforzando el compromiso de Gobierno de Navarra con una política de igualdad de oportunidades". Se plantea en concreto una actualización de los importes máximos establecidos para cada umbral.

En la última convocatoria de becas resuelta, correspondiente al curso 2024/2025, un total de 1.921 personas recibieron ayuda económica. Tomando como referencia los datos de esta convocatoria, se estima que la actualización de los umbrales supondrá un incremento en torno a un 25% en el número de personas beneficiarias respecto a la convocatoria anterior, así como un aumento estimado del gasto total de la convocatoria de más de 500.000 euros. No obstante, han comentado, debe tenerse en cuenta que esta estimación podría verse modificada al alza como consecuencia del incremento de solicitudes de personas que hasta ahora no concurrían a la convocatoria al situarse fuera de los umbrales económicos vigentes.

BECAS COMPLEMENTARIAS

La convocatoria de becas universitarias de Gobierno de Navarra se articula como un complemento a la beca general para estudios universitarios del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, proporcionando una cobertura adicional a las becas estatales. En este contexto, ha explicado el Gobierno, constituyen una de las principales herramientas para "reducir las desigualdades de acceso y permanencia en la educación superior".

Las becas cubren los gastos de matrícula, residencia, transporte, expediente académico, digitalización y otorgan ayudas extraordinarias a familias con necesidades económicas graves. Para ello, Gobierno de Navarra destina anualmente en sus presupuestos 3,3 millones de euros.