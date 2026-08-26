Navarra asumirá su "responsabilidad" en la acogida de menores migrantes pero no la "insolidaridad" de otras CCAA

Archivo - El vicepresidente primero, portavoz y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado este miércoles que el Ejecutivo foral asumirá la "responsabilidad que legalmente nos corresponda" en la acogida de menores migrantes que han llegado a Ceuta y será "solidaria", pero ha señalado que no asumirá "la irresponsabilidad y la insolidaridad de otras Comunidades Autónomas".

Javier Remírez ha explicado, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Ejecutivo foral, Carmen Maeztu, acudirá este jueves en Madrid a la Conferencia Sectorial de Infancia en la que se abordará la situación de estos menores migrantes y ha destacado que acudirá "por una cuestión ya de mera responsabilidad institucional".

El portavoz del Ejecutivo ha manifestado el "deseo de que se cumpla estrictamente la normativa" y ha subrayado una posición "absolutamente solidaria". "Como marca la norma y ha sido expresado por parte del Gobierno de España, la prioridad es la repatriación de los menores, de los niños y las niñas, a sus lugares de origen con sus familias, pero si no puede ser así, desde luego, que sean acogidos, como obliga la norma, ya no sólo española, que también, sino la normativa europea y también la Carta de los Derechos de la Infancia, que España la suscribió en el año 1990 y que no ha sido cuestionada por ningún Gobierno de España de los distintos colores políticos, incluidos el Partido Popular, y por tanto que es de obligado cumplimiento", ha indicado.

Javier Remírez ha afirmado que le "preocupa especialmente" la posición manifestada por parte "los gobiernos, no sabemos si en su totalidad, de Castilla y León, Aragón y Extremadura -que no acudirán a la Conferencia Sectorial-, o si únicamente responden a la parte de Vox, de la extrema derecha, de esos gobiernos". "Nos preocupa especialmente la posición que ha manifestado el vicepresidente de Aragón, señor Nolasco, que pertenece a Vox. Sobre todo nos preocupa porque lógicamente es una comunidad limítrofe, una comunidad con la cual nosotros mantenemos unas excelentes relaciones institucionales, como se ha visto a raíz de la colaboración mutua de los incendios forestales que hemos sufrido tanto en Huesca como en Navarra", ha señalado.

El portavoz del Ejecutivo foral ha manifestado que "queremos que esa colaboración, esa solidaridad y esa responsabilidad que hemos demostrado en el ámbito de la protección civil y la gestión de la emergencia también se manifieste en lo que tiene que ver con el acogimiento de los menores".

En definitiva, Remírez ha manifestado que el Gobierno de Navarra acudirá a la Conferencia Sectorial y asumirá la "responsabilidad que legalmente nos corresponda, seremos solidarios, pero vamos a ser muy exigentes y esperemos que esta posición que se ha manifestado por parte del vicepresidente del Gobierno de Aragón no sea una posición del conjunto del Gobierno de Aragón, sino que sea una posición particular". "No vamos a permitir que Navarra asuma la irresponsabilidad y la insolidaridad de otras comunidades autónomas", ha señalado.