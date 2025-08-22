Navarra dispondrá el próximo curso de un orientador por cada 294 estudiantes

PAMPLONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Navarra, con una ratio media de 294 alumnos por cada orientador escolar, se acercará este próximo curso 2025-2026 a la media recomendada por la UNESCO, que plantea la existencia con carácter general de un miembro de este personal escolar por cada 250 estudiantes en las etapas obligatorias de educación Primaria y Secundaria. Desde el curso 2019-2020, el departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha incrementado en un 15% el número de horas asignadas a la orientación escolar.

Con un alumnado matriculado de 70.389 estudiantes a fecha 21 de agosto, la ratio será de 294 estudiantes por orientador, incluyendo las etapas educativas obligatorias, además del Segundo Ciclo de Educación Infantil, Bachillerato y los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior de Formación Profesional. Esta ratio, ha informado el Gobierno foral, es 46,45 puntos inferior a la ratio existente cuando la actual administración educativa accedió al departamento, en agosto de 2019. En ese curso 2019-2020 la ratio era de 340,5 alumnos por cada persona orientadora.

La orientación educativa debe servir para asegurar un desarrollo integral y personalizado de cada uno de los alumnos en función de sus capacidades, intereses y motivaciones. En la Comunidad foral, esta materia se rige por los principios contenidos en el Decreto Foral 66/2010, de 29 de octubre, por el que se regula la orientación educativa y profesional en los centros educativos de la Comunidad Foral, y constituye un derecho del alumnado y sus familias.

El Decreto la define como un proceso continuado y sistemático dirigido a todo el alumnado, profesorado y familias para favorecer la personalización de los procesos educativos. Se concreta en la tutoría y en el asesoramiento especializado a lo largo de toda la escolaridad, incidiendo especialmente en la transición entre las etapas educativas, y favoreciendo los procesos de madurez personal, vocacional y profesional que conducen a la toma de decisiones.

Las funciones de la orientación educativa en los centros sostenidos con fondos públicos de Navarra son desarrolladas por el profesorado, los tutores, los equipos docentes de grupo, curso o ciclo, y los órganos de gobierno y coordinación docente, que participan y llevan a cabo actuaciones de orientación desde el desarrollo de su propia función docente. Asimismo, también participa de estas funciones el profesorado de la especialidad de Orientación Educativa, que constituye el soporte técnico especializado para la orientación.

Si se atiende al alumnado matriculado para el curso 2025-2026 únicamente en Educación Primaria (35.348 estudiantes el próximo curso) y el segundo ciclo de Educación Infantil, en relación al número de orientadores equivalentes asignados por el departamento a esas etapas, la ratio resultante es de 288 alumnos por cada profesional. Ratio aún menor en el caso de los centros educativos con alumnado de educación especial, en los que habrá el próximo curso un orientador por cada 71,6 alumnos.

Por su parte, si se atiende al alumnado de ESO, Bachillerato, FP Básica, y los ciclos de grado Medio y Superior de FP, la ratio se incrementa hasta los 298 estudiantes por orientador. El pasado curso 2024-2025 se cerró con una ratio de 311,6 estudiantes por profesional, ratio que, por primera vez, bajará en este curso del listón de los 300 estudiantes, acercándose así a la ratio de 250 recomendada por la UNESCO.