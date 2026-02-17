La Navarra Media Oriental registra el mayor aumento de personas ocupadas en los últimos doce meses

PAMPLONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de personas ocupadas en Navarra aumenta en 5.400 (1,7%) en el cuarto trimestre de 2025 y se sitúa en 319.300, mientras que en los últimos doce meses hay 300 personas ocupadas más, lo que supone un aumento del 0,1%.

Las zonas con mayores aumentos de población ocupada en términos relativos en el último año son la Navarra Media Oriental, con un 6% (900), y Noroeste, con un 4,4% (1.100). Las zonas con mayores descensos de la ocupación son Tudela, con una bajada del 4,2% (-1.700) y Ribera Alta, con un descenso del 1,2% (-300), según la Estadística de Población Activa del Instituto de Estadística de Navarra.

En comparación con el tercer trimestre de 2025, los mayores ascensos de ocupación respecto al trimestre anterior se dan en el Noroeste, un 2,5% (700), seguido de Pamplona, con un 2,3% (4.200). Las únicas zonas con descensos de ocupación son Tierra Estella, con un -1,6% (-300), y Navarra Media Oriental, con un -0,4% (-100).

Por sexos, en comparación con el trimestre anterior, el mayor descenso de hombres ocupados se produce en la zona de Navarra Media Oriental, un -7,7% (-700), y el mayor incremento en Pirineo, con un 1,6% (100). Entre las mujeres aumenta la ocupación en todas las zonas, registrándose el mayor incremento en la zona Navarra Media Oriental, con un 9,9% (600).

En los últimos doce meses, entre los hombres el mayor aumento relativo en la ocupación se registra en Pirineo, con un 5,3% (200), y el mayor descenso en Tudela, con un -1,4% (-300). Para las mujeres se registra el mayor descenso en la ocupación en Tudela, un -7,6% (-1.400), y el mayor aumento en Navarra Media Oriental, con un 12,4% (800).

La tasa de actividad en Navarra sube 1,4 puntos respecto al trimestre anterior y 2 décimas respecto a la del cuarto trimestre del año pasado, situándose en el 59,7%. La tasa más alta se registra en la zona de Pamplona, con un 61%, un punto y siete décimas superior al trimestre anterior; seguido de las zonas de Noroeste y Navarra Media Oriental, con un 58,4%. La tasa más baja se registra en la zona de Ribera Alta, con un 56,9%.

La mayor tasa de actividad para los hombres corresponde a las zonas de Pamplona y Tudela, con un 65,3%, y en el caso de las mujeres a la zona Pamplona, con un 57,1%. La tasa más baja en hombres corresponde a Noroeste, con un 60,1% y para las mujeres a la zona Tudela, con un 50%.

El número de personas paradas en Navarra aumenta en 3.400 respecto al trimestre anterior, situándose en 28.100. En los últimos 12 meses hay 5.600 personas paradas más, un 24,8%.

Los mayores aumentos del número de personas paradas respecto al trimestre anterior se dan en Navarra Media Oriental, un 40,7% (200), seguido de Noroeste, con un 16,3% (200).

En los últimos doce meses, el principal aumento de parados se registra en las zonas de Tudela, con un 50% (1.500), y Pamplona, con un 27,8% (3.700). El mayor descenso del desempleo se registra en la zona de Navarra Media Oriental, con un -16,4% (-200).

Entre los hombres, aumenta el desempleo en todas las zonas respecto al trimestre anterior, registrándose los mayores incrementos relativos en Tierra Estella, con un 85,2% (400), y en la Navarra Media Oriental, con un 82,8% (200). Entre las mujeres, el mayor descenso se registra en la zona de Tierra Estella, con un -44% (-400), y el mayor aumento en 'Noroeste', con un 29,7% (200).

En los últimos doce meses, en el caso de los hombres, el mayor aumento del desempleo se da en la zona de Tierra Estella, con un 61,4% (300), y el mayor descenso en el Noroeste, con un -30,5% (-300). Para las mujeres aumenta en Tudela en un 38,4% (500), seguido de Pamplona, con un 37,6% (3.000), y el mayor descenso se da en la zona de Navarra Media Oriental, con un -37,4% (-300).

La tasa de paro en Navarra se sitúa en el 8,1%, aumentando ocho décimas respecto al trimestre anterior y un punto y cinco décimas en los últimos 12 meses.

Las tasas de paro más altas se registran en las zonas Tudela, con un 10,1%, y Pamplona, con un 8,5%, mientras que las tasas más bajas se registran en la Navarra Media Oriental, con un 5,2%, y en Noroeste, con un 5,8%.

Las tasas de paro de hombres más altas corresponden a las zonas de Tudela, con un 10,3%, y Tierra Estella, con un 8,3%, y la más baja a Noroeste, con un 4,4%. La tasa de paro de mujeres más alta corresponde a la zona de Pamplona, con un 10,9%, y la más baja a Tierra Estella, con un 5,3%.