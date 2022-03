Navarra participa en un estudio para conocer los efectos de crisis como la guerra de Ucrania o el Covid-19

PAMPLONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Navarra del Territorio y la Sostenibilidad-Lursarea, adscrita a la sociedad pública Nasuvinsa, ha organizado este viernes en Pamplona un taller de trabajo con responsables de políticas públicas para estudiar, desde la perspectiva de Navarra, las posibles consecuencias sociales y económicas en los flujos interregionales provocadas por acciones externas o por situaciones de crisis.

Las conclusiones del taller de la Comunidad foral se sumarán a las aportadas por las otras tres regiones seleccionadas para este estudio dentro del programa europeo ESPON-IRIE, concretamente Eastern and Midland Region (Irlanda), Zuid-Holland (Holanda) y Silesia (Polonia). Los cinco escenarios o situaciones de emergencia escogidos para el análisis son el conflicto bélico en Ucrania, el Brexit, la recuperación post COVID-19, el Pacto Verde Europeo y la nueva globalización, ha informado el Gobierno.

El objeto general del estudio es conocer los flujos interregionales para diseñar actuaciones que disminuyan las barreras y faciliten la circulación de personas, capitales, bienes y servicios, incluyendo información de estos flujos dentro de las Estrategias de Desarrollo Regional. Y más en concreto, proponer a los gobiernos europeos políticas públicas que refuercen los principios europeos de cooperación y cohesión territorial interterritorial, ha indicado el Ejecutivo.

La directora general de Ordenación del Territorio, Izaskun Abril, ha destacado la necesidad de promover "esta reflexión común entre responsables de políticas de Gobierno de Navarra en este tipo de talleres, para abordar cuestiones estratégicas de relevancia desde una perspectiva intersectorial, con el objetivo de obtener una visión más profunda y global de los distintos escenarios que nos ayude a diseñar estrategias y políticas regionales, nacionales y europeas más eficaces".

Abril ha destacado que los escenarios analizados "plantean cuestiones de un gran impacto territorial", entre los que ha citado el Pacto Verde Europeo para el impulso de las energías renovables, las nuevas tendencias de globalización sobre el asentamiento de actividad económica con criterios de cohesión territorial y la recuperación post COVID-19.

Ha hecho una referencia a los cambios derivados de la pandemia como "la oportunidad de promover el teletrabajo y facilitar que las personas puedan realizar su actividad desde sus pueblos y ciudades, lo que se traduce en una menor movilidad y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y se nos presenta como nueva herramienta contra el fenómeno de la despoblación, especialmente intenso en el entorno rural", ha indicado.

El taller celebrado hoy ha contado además con la participación del jefe del área de evidencia territorial de ESPON EGTC, Nicolas Rossignol; el coordinador del proyecto, Xabier Velasco, y la técnica Sheila Izquieta, ambos de Lursarea-Nasuvinsa; y Carlos Llano, del Centro de Predicción Económica (CEPREDE).

276 REGIONES EUROPEAS

El ámbito de actuación del proyecto Interregional Relations in Europe (IRIE) incluye a un total de 276 regiones de los 27 países de la Unión Europea (UE), además de todas las regiones de Reino Unido, Noruega, Islandia, Liechtenstein, Suiza y países candidatos a la integración.

Entre los objetivos que persigue el proyecto se encuentran proponer a la Comisión Europea y a las autoridades nacionales y regionales opciones de políticas públicas para reducir las barreras y limitaciones existentes y facilitar estos flujos de personas, capitales, bienes, servicios y conocimiento entre todas las regiones de la UE.

Persigue también que los datos sobre flujos interregionales se tengan en cuenta en las estrategias de desarrollo regional, así como comprobar el impacto de las decisiones políticas existentes o futuras sobre las relaciones interregionales.

El consorcio está integrado por siete socios, entre los que figura Nasuvinsa-Lursarea, que es responsable de la coordinación. El resto de socios participantes son: Centro de Predicción Económica (CEPREDE), de España; Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences (IGSO PAS), de Polonia; Spiekermann & Wegener, Stadt- und Regionalforschung (S&W), de Alemania; Delft University of Technology (TUDelft), Países Bajos; University of Eastern Finland (UEF), de Finlandia; University of Thessaly (UTH) Research Committee, de Grecia.

IRIE está impulsado y financiado por el programa ESPON 2020 (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion).

Entre sus objetivos figuran reforzar la política europea de cohesión territorial mediante el desarrollo y la cooperación nacional y regional, así como consolidar la Red Europea de Observatorios de Ordenación del Territorio, en la que participa la Agencia Navarra del Territorio y la Sostenibilidad-Lursarea, organismo público adscrito a Nasuvinsa, ha añadido el Ejecutivo.