Navarra participará en la Semana del Clima de Nueva York y expondrá sus políticas relacionadas con la acción climática

Itziar Gómez intervendrá en la Asamblea General de la Coalición Under2

PAMPLONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra va a participar en la Semana del Clima de Nueva York que se celebra del 19 al 25 de septiembre en la ciudad estadounidense organizada por Climate Group, organización internacional sin ánimo de lucro, con la colaboración de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Ciudad de Nueva York.

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez, participará este domingos por la tarde en una cena de trabajo de Climate Group y el lunes intervendrá en la Asamblea General de la Coalición Under2.

Navarra será una de las 9 regiones panelistas, de las más de 60 regiones de todo el mundo que estarán presentes en los diferentes actos organizados. Concretamente, Navarra expondrá sus políticas climáticas en el panel titulado 'Raising Ambition Even Further (aumentar la ambición aún más)', ha indicado en un comunicado el Ejecutivo foral.

Itziar Gómez completará su agenda con un encuentro con representantes de la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York para posicionar los productos agroalimentarios navarros en el mercado norteamericano.

Asimismo, se reunirá con representantes del Estado mexicano de Querétaro para abordar las políticas de ambas regiones en materia de economía circular.

Bajo el lema, 'Getting It Done (conseguir que se haga)', la semana del clima va a reunir en Nueva York a los principales agentes de todo el mundo relacionados con la acción climática, desde gobiernos estatales y regionales hasta empresas, con el objetivo de crear una plataforma que "explore formas de ampliar la ambición climática, facilitando la conexión entre las entidades participantes y favoreciendo el debate".