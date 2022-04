Navarra presenta el tercer índice más alto del país en siniestralidad laboral y UGT pide un plan de choque

El jueves convoca una concentración con CCOO para reclamar "que la prevención se sitúe en el centro de la recuperación económica"

PAMPLONA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT de Navarra ha reclamado un "auténtico" plan de choque con "medidas ambiciosas y con un presupuesto suficiente" para reducir la lacra de la siniestralidad laboral en la Comunidad foral, que presenta, "un año más", el tercer índice de incidencia de siniestralidad laboral más alto del conjunto del país, un total de 9.925 accidentes laborales con baja.

Concretamente, de esos 9.925 accidentes laborales con baja durante la jornada laboral, cinco fueron mortales, 64 fueron graves y 9.856 leves, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social correspondientes a 2021.

Así lo ha dado a conocer este martes en rueda de prensa la secretaria de Política Sindical, Social e Igualdad de UGT de Navarra, Marisol Vicente, que ha comparecido junto a la secretaria de Salud Laboral de UGT a nivel confederal, Ana García de la Torre, y el responsable de Digitalización del sindicato, José Varela, con motivo de la celebración el próximo jueves 28 de abril del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

"La cifra de accidentes laborales con baja registrados el pasado año es la segunda más alta desde el 2013, y sitúa a Navarra como la tercera comunidad con mayor siniestralidad del país, solamente por detrás de Baleares y Castilla la Mancha", ha remarcado Vicente.

Según ha añadido, los accidentes laborales con baja durante la jornada han aumentado un 15,7% en 2021 en Navarra en comparación con el año anterior, es decir, 1.352 accidentes más que en 2020. No obstante, los accidentes laborales mortales han disminuido de 11 a 5. "Pero no es un dato que nos tiene que alegrar, ni muchísimo menos, porque detrás de las cifras hay personas y familias. Eso no nos puede satisfacer aunque vaya disminuyendo", ha indicado Vicente.

En lo que llevamos de año ya se han contabilizado dos fallecimientos de trabajadores en su puesto de trabajo, por lo que "de seguir en esta senda, es previsible que la Comunidad foral acabe el año con un nuevo aumento de accidentes laborales mortales y de las cifras de siniestralidad laboral", ya que solo en los dos primeros meses del año se han registrado 1.652 accidentes de trabajo con baja en jornada, 17 de ellos graves.

"Para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, la seguridad y la salud en el trabajo es un derecho fundamental, incluso universal, para todos", ha indicado Vicente, tras añadir que "cuando hablamos de siniestralidad y salud en el trabajo no solamente nos estamos refiriendo al numero de accidentes laborales que puede haber en cada una de las empresas, sino que engloba muchos más aspectos".

"Estamos hablando de prevención, de seguridad y de las enfermedades profesionales originadas por la actividad laboral como pueden ser las enfermedades psicosociales o las enfermedades cancerígenas derivadas de los productos o sustancias del entorno laboral", ha remarcado.

Además, ha subrayado que "no se pueden olvidar nuevas realidades como el llamado 'Covid persistente'", que conlleva "consecuencias laborales para quienes lo sufren y que exige de políticas de prevención y de seguridad social específicas que aún no se están desarrollando".

Por ello, desde UGT piden al Gobierno de Navarra que "no escatime medios económicos ni humanos para poder hacer frente a esta lacra social".

Además, Vicente ha anunciado que este martes UGT ha organizado una jornada con delegados para abordar "la lacra de la siniestralidad laboral", y que el jueves a las 12 horas han convocado una concentración de manera conjunta con CCOO para reclamar "que la prevención se sitúe en el centro de la recuperación económica".

DELEGADO TERRITORIAL DE PREVENCIÓN

Por otro lado, Vicente ha subrayado que el sindicato está "pendiente" de la convocatoria para la puesta en marcha del delegado territorial de prevención, una figura que "ha ido apareciendo y desapareciendo a lo largo de estos años al albur de la decisión del político de turno".

"Hemos recuperado esta figura con la firma del plan de empleo el año pasado, pero estamos todavía pendientes de que se haga pública la convocatoria, están poniendo muchas trabas para su publicación y entendemos que ya vamos tarde", ha criticado, tras reivindicar que "esta figura no puede estar constantemente apareciendo y desapareciendo".

"Para que tenga su efecto tiene que tener continuidad en el tiempo", ha asegurado, tras apostar, también, por "dar respuesta a los nuevos retos en la prevención de riesgos laborales como los concernientes a la digitalización y el teletrabajo, el cambio climático e incluir la perspectiva de género".

DESCONEXIÓN DIGITAL Y BRECHA DIGITAL

Por su parte, José Varela ha afirmado que la desconexión digital en Navarra "tiene un serio problema de negociación colectiva". "Tenemos un porcentaje elevadísimo de personas trabajando en Navarra que tienen un móvil con conexión a internet abonado por la empresa. Sin embargo, cuando eso se analiza desde la perspectiva de la negociación colectiva, nos damos cuenta de que si desde 2019 se han firmado del orden de 160 acuerdos laborales en la Comunidad foral, solo en 5 de ellos existen cláusulas relacionadas con la desconexión laboral", ha asegurado, tras añadir que solo uno de ellos tiene un "desarrollo completo". Un porcentaje que ha calificado como "ridículo".

En cuanto a la brecha digital, Varela ha apuntado que "hay personas con trabajo y sin competencias digitales, y a su vez muchas personas en desempleo que no encuentran trabajo por no tener esas competencias", lo cual supone "tremenda presión e incertidumbre".

"Navarra es la tercera comunidad donde más se ha empeorado la sensación de que la tecnología destruye empleo", ha explicado, tras remarcar que actualmente hay en Navarra 21.600 personas desconectadas de internet, la mayoría de ellas desempleadas, y que "4 de cada 10 navarros solo acreditan habilidades digitales bajas". Además, el 18% de los trabajadores de Navarra "no saben enviar un correo electrónico", y 8 de 10 "no usan internet para buscar empleo". En este sentido, Varela ha criticado que "las empresas en Navarra no están dando formación a sus empleados".