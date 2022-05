Navarra Suma y EH Bildu no garantizan el apoyo al decreto del Gobierno para estabilizar empleo público

El PSN afirma que "no se puede estar contra la temporalidad y poner palos en la rueda de este decreto"

Los grupos parlamentarios de Navarra Suma y EH Bildu no garantizan que vayan a apoyar el decreto ley foral enviado por el Gobierno de Navarra al Legislativo para la estabilización de más de 3.500 empleos públicos, por lo que el Ejecutivo no tiene asegurados los apoyos necesarios para convalidar el decreto, que se votará el 9 de junio en el pleno del Parlamento.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, que se ha celebrado este lunes en Puente la Reina con motivo del 900º aniversario de la villa, el parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha afirmado que el decreto se debería haber presentado como proyecto de ley, de forma que los grupos parlamentarios pudieran hacer aportaciones a través de enmiendas. "El decreto es una iniciativa del Gobierno, no podemos aportar, si no participamos no podemos aportar nada", ha dicho. En todo caso, ha afirmado que su grupo todavía no ha decidido el sentido de su voto. "Cuando llegue el momento, se decidirá", ha indicado

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha expresado su "preocupación por las formas y el fondo de la tramitación del decreto". "Compartimos con los sindicatos que no ha habido una negociación real para introducir cambios de calado para corregir las deficiencias del decreto", ha dicho, para afirmar que "a día de hoy no estamos en disposición de dar por bueno ese decreto".

En ese sentido, ha explicado que preguntará este jueves al Gobierno en el pleno del Parlamento si aceptaría tramitar el decreto como proyecto de ley para que pueda ser modificado. "Creemos que se puede mejorar el contenido y compartimos cuestiones que han puesto encima de la mesa de los sindicato", ha indicado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "no se puede estar contra la temporalidad y poner palos en la rueda de este decreto que lo que hace es atajar esta temporalidad".

Sobre la posibilidad de que se tramite como proyecto de ley, no lo ha rechazado categóricamente, pero ha afirmado que "los plazos son los que son, el Gobierno de Navarra ya ha hablado con los diferentes grupos políticos para buscar respuestas comunes", y ha defendido que "ese decreto salga adelante porque lo necesitan los ciudadanos para la calidad de los servicios y los funcionarios para su estabilización". "Espero que se apruebe como se ha propuesto porque de lo contrario no sé si daría tiempo a estabilizar esas plazas", ha indicado.

