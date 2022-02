Navarra Suma solo apoyará el Plan Estratégico de Convivencia si se incluye una condena "expresa" al terrorismo de ETA

Presentarán una decena de propuestas de resolución

PAMPLONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha anunciado que la coalición solo apoyará el Plan Estratégico de Convivencia de Navarra si se incluye una condena "expresa" al terrorismo de ETA.

Así lo ha dado a conocer este martes en una rueda de prensa en la que comparecía para presentar las propuestas de resolución de la coalición al Plan Estratégico de Convivencia de Navarra.

"Valoramos una parte del trabajo y creemos que hay cuestiones que son interesantes, pero echamos en falta cuestiones esenciales y que tiene que tener un plan de convivencia. Y me refiero a cuestiones como incluir, como principios estratégicos, la condena a cualquier tipo de terrorismo, específicamente el de ETA, por parte de todas las fuerzas políticas de nuestra comunidad", ha afirmado.

En este sentido, Esparza ha destacado la importancia de que "no se llegue a ningún acuerdo con fuerzas políticas que no asumen esa condena expresa o siguen justificando algún tipo de terrorismo", que todas las formaciones políticas presentes en el Parlamento firmen un documento rechazando la condición de presos políticos porque "no hay presos políticos sino terroristas presos", o que no se concedan subvenciones a asociaciones "que justifiquen la lucha armada, porque no ha habido lucha armada ha habido una actividad terrorista", entre otros aspectos.

"Para nosotros, incluir en el Plan de Convivencia esa condena expresa es una condición 'sine qua non' para poder aprobarlo. Si no se condena expresamente a ETA, nosotros no aprobaremos el Plan de Convivencia", ha asegurado.

Según Esparza, es "lamentable" que un plan de convivencia "no recoja expresamente la condena del terrorismo de ETA" y "no se hable del enaltecimiento" de esos actos de terrorismo "de una parte de la sociedad durante muchos años".

"Este ha sido el principal problema de convivencia en Navarra en los últimos 50 años y se quiere ocultar, se quiere tapar, se ningunea, se invisibiliza. Para nosotros es inaceptable", ha manifestado, tras añadir que también es "lamentable" que "todos los grupos parlamentarios se hayan centrado más en criticar a Navarra Suma que en exigir a EH Bildu y a la izquierda abertzale que condene expresamente los, por ejemplo, 42 asesinatos cometidos en Navarra".

El portavoz de la coalición ha recordado que en septiembre de 2020 Navarra Suma decidió retirarse de la elaboración de este plan por tres cuestiones. "Se nos excluyó y no se quiso tener en cuenta al amplio sector de la sociedad a la que representamos; se nos engañó y no se nos dijo la verdad de cómo se había producido la elección de las personas referentes que iban a participar en el diseño de este plan; y entendimos que lo que pretendía era imponer un marco de discusión hecho a la medida de los intereses del Gobierno foral", ha explicado.

Como contexto, Esparza ha querido matizar que dicho plan "se diseña con un Gobierno presidido por PSN", apoyado por el propio PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E, "y sostenido evidentemente por EH Bildu, que es la formación política a la que María Chivite entregó las llaves de la gobernabilidad de Navarra". "Este plan se diseña en un momento en el que el PSN está atado de pies y manos a EH Bildu, María Chivite es presidenta gracias a los votos de EH Bildu y eso no es gratis", ha subrayado.

Además, ha criticado que tanto Chivite como el PSN "mantienen un acuerdo estratégico con EH Bildu y por ello se están dedicando a blanquear y normalizar a un partido político que sigue sin arrepentirse de lo que hizo".

"Desde el inicio de la legislatura hemos podido ver, por pura estrategia política, cómo el PSN ha querido correr un tupido velo sobre las responsabilidades de la izquierda abertzale. No se le ha exigido que condene los asesinatos de ETA, ni que pidan perdón a las víctimas y a la sociedad, ni que ayude a esclarecer los asesinatos que quedan sin resolver", ha criticado.

En este sentido, ha añadido que hace unas semanas han podido observar "con perplejidad cómo el último jefe de ETA, David Pla, ha sido elevado a la dirección estratégica" de Sortu, y "cómo, según Covite, han crecido un 50% los actos de apoyo a ETA".

También ha criticado que el departamento encargado de la elaboración de dicho plan sea el de la consejera Ana Ollo, una consejera "que la legislatura pasada consideraba que no había que mostrar alegría cuando se detuvo a asesinos de ETA, que realizó un acto de homenaje a personas en las que también se incorporó a miembros de ETA, y que hace poco afirmaba que no ve necesaria la sanción a los ongi etorris".

LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

Por todo ello, ha anunciado que la coalición presentará una decena de propuestas de resolución que incluirán, entre otros aspectos, "impulsar la aplicación de los derechos de las víctimas del terrorismo de ETA comprometiendo al Gobierno a eliminar todo mensaje de odio y exaltación de la actividad terrorista que se pueda producir por parte de cualquier grupo y en cualquier espacio".

Otra de las propuestas planteará que no se concedan autorizaciones en espacios públicos para que haya expresiones o mensajes favorables al terrorismo; así como la obligación de las entidades locales de denunciar la organización y celebración de cualquier acto de enaltecimiento del terrorismo.

Igualmente, pedirán que el plan incluya una acción nueva para promover un acto de defensa de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sus familias, un acto de rechazo específico a campañas de acoso contra la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Foral o Policía Municipal.

Asimismo, solicitarán que se trabaje para conseguir la "despolitización" de las fiestas patronales, que "muchas veces son utilizadas para hacer apología del terrorismo", y se propondrá que se incluya en el plan "la actividad de grupos terroristas en esta ocasión de extrema izquierda y de violencia política de este siglo, porque "solo se habla de la violencia política de la extrema derecha".

En otros ejes de actuación, se planteará incluir "la represión de las fuerzas leales al gobierno republicano contra sacerdotes y contra civiles de derechas en territorio bajo su control, haciendo una mención especial a las víctimas navarras". Por último, se propondrá visibilizar "la situación de colectivos de refugiados políticos en Navarra como consecuencia de políticas que llevan a cabo regímenes que les están recortando sus libertades".

"En definitiva, consideramos que este plan estratégico carece de un contenido esencial, como es la condena expresa, por todos los grupos políticos, del terrorismo de ETA", ha remarcado.