Navarra Televisión retransmite este miércoles desde Baluarte la ceremonia de entrega de sus décimos décimos premios

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Navarra Televisión entrega este miércoles sus décimos premios en el auditorio y palacio de congresos Baluarte de Pamplona, en un acto que será retransmitido por la propia cadena a partir de las 21.45 horas. La gala podrá seguirse también a través de la plataforma navarratelevision.es y www.natvplay.es.

La ceremonia servirá para reconocer la labor de aquellos navarros y navarras que han destacado en los últimos meses por diferentes motivos.

Suakai, colectivo neomusical que destaca por su fusión de estilos y que fue premiado en los 'Dolby Innovadores 2024', será el encargado de acompañar la gala con su música. Además, repetirá la murchantina Aroa Berrozpe que, un año más, será la encargada de poner la nota de humor con uno de sus monólogos.

En el transcurso de la ceremonia también se darán a conocer los nombres de los ganadores de los premios en las seis categorías existentes: valores sociales, valores jóvenes, valores culturales, valores deportivos, valores empresariales y pueblo ejemplar.

Los 18 finalistas son la directora de orquesta Mirari Etxeberria, el piloto de karting Raúl Zunzarren y la rastreadora Elvia Gómez, en la categoría de valores jóvenes; Pablo Sánchez Bergasa y la ONG 'Medicina abierta el mundo', la asociación 'Mila Kolore' y la ONG 'Y os lo cuento', en la categoría de valores sociales; la actriz Natalia Huarte, Suakai y el estudio de animación 'Dr. Platypus & Ms. Wombat', en valores culturales; la ciclista Paula Ostiz, el jugador de waterpolo Alberto Munárriz e Iruña Rugby Sección Mixed Ability, en valores deportivos; Rockwool, Mocay y Koxka, en valores empresariales; y Roncal, Viana y Artajona, como pueblo ejemplar.

Seis de ellos serán los ganadores finales gracias a los votos emitidos por los telespectadores en www.navarratelevision.es.