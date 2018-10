Navarra tiene 12.386 desempleados de larga duración, el 37,4% del total de parados

Publicado 09/10/2018 13:50:53 CET

PAMPLONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Navarra tiene registradas 12.386 personas desempleadas de larga duración, que representan el 37,4 por ciento del total de parados, si bien el desempleo entre este colectivo ha descendido un 40 por ciento desde 2014.

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha comparecido este martes en el Parlamento foral, a petición de UPN, para informar sobre las medidas que está poniendo en marcha el Ejecutivo frente al desempleo de larga duración.

Según ha explicado Laparra, "el perfil de estas personas es muy feminizado". "Prácticamente dos de cada tres son mujeres. También dos de cada tres personas son mayores de 45 años. Presentan un nivel formativo bastante reducido. Un 75% de estas personas tienen estudios hasta la primera etapa de Secundaria y demandan ocupaciones con ese nivel formativo", ha explicado.

El vicepresidente ha señalado que estas características "advierten de la difícil empleabilidad que estas situaciones suponen en muchos casos".

Laparra ha incidido en que la cobertura por desempleo de estas personas es "especialmente reducida" y ha apuntado que el 72 por ciento carecen de ella. "Afortunadamente, la renta garantizada, que perciben un 33 por ciento de estas personas, contribuye a cubrir las situaciones de carencia de ingresos de estas personas", ha señalado, para comentar que esta percepción se ha convertido en "un dispositivo clave de protección en el desempleo de larga duración y que da mayor cobertura que la protección por desempleo del Estado".

Además, el vicepresidente del Gobierno ha señalado que "el desempleo de larga duración está descendiendo con mayor intensidad que la media del desempleo". En 2015 representaba el 43 por ciento del total de parados y en la actualidad es el 37,4 por ciento.

A lo largo de la comparecencia, Laparra ha explicado diversas medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de Navarra para tratar de corregir esta situación. Según ha explicado, el departamento trabaja con "un nuevo modelo de atención que ya no es reactivo a demanda sino que tiene un carácter más proactivo y que introduce acompañamiento individualizado y activación integral de personas desempleadas".

Del 1 de enero al 30 de septiembre de este año, los servicios de orientación e información han atendido a 5.416 personas desempleadas de larga duración. En 3.735 casos se ha realizado un diagnóstico y en 3.176 se han diseñado itinerarios de incorporación laboral.

Además, desde las agencias del Servicio Navarro de Empleo se puso en marcha en abril de 2016 un programa para parados de larga duración, para el que fueron contratados seis profesionales. En 2016 fueron atendidas 570 personas, en 2017, 786, y en lo que va de 2018 han sido atendidas 592.

Asimismo, Laparra se ha referido a otros dos programas que está desarrollando el Gobierno, uno de incentivo económico a la contratación de parados de larga duración en empresas y otro orientado a la prospección, la activación y el acompañamiento en la inserción.

Así, ha señalado que para 2019 Navarra podrá dar con estas herramientas "un salto cualitativo importante" para contribuir al descenso del paro de larga duración.

CRÍTICAS DE UPN

La parlamentaria de UPN Maribel García Malo ha afirmado que "el bagaje de la gestión de Laparra es de dos años perdidos, dos años tirados a la basura, dos años dando la espalda a los parados de larga duración, sin desarrollar políticas activas dirigidas específicamente a los parados de larga duración". "Hay mucha gente que está esperando las políticas que anunció el Gobierno y tienen frustración porque no las están recibiendo esas políticas", ha indicado.

La portavoz de Geroa Bai, Isabel Aramburu, ha afirmado que todas las políticas dirigidas a personas paradas de larga duración "han de tener la máxima prioridad" y ha valorado que el Servicio Navarro de Empleo "está desarrollando programas de ayudas a la contratación y de orientación laboral". "Se están haciendo cosas importantes", ha asegurado.

La parlamentaria de EH Bildu Asun Fernández de Garaialde ha incidido en que desde 2014 el paro de larga duración ha descendido en un 40 por ciento, algo que "es fruto de las políticas activas de empleo". Además, ha valorado "el aumento de las prestaciones por parte de Navarra, incluida la renta garantizada y su función de mejorar las condiciones de vida de las personas paradas de larga duración".

En la misma línea, el parlamentario de Podemos-Orain Bai Mikel Buil ha destacado que en esta legislatura "se ha avanzado" en medidas para los parados de larga duración y ha valorado que el 33% están cubiertos por la renta garantizada. "UPN y PSN no implementaron ningún programa específico y la novedad de esta legislatura es que sí se están haciendo", ha afirmado.

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha afirmado que el Gobierno ha puesto en marcha "incentivos dirigidas a mejorar las cifras en el corto plazo y son poco eficaces si no van acompañados de políticas activas de empleo de alta intensidad, de un proceso integral de atención individualizada, y a día de hoy el consejero no ha sido capaz de poner en marcha un programa para este colectivo tan específico".

Por último, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha asegurado que "oyendo a algunos portavoces pareciera que el paro de larga duración en Navarra es un fenómeno que no mejora, pero resulta que está descendiendo con más intensidad que la media del paro, y no le quitamos un ápice de drama y de la necesidad de abordarlo con la mayor intensidad". Además, ha señalado que "los programas específicos se ponen en marcha esta legislatura porque no existían en la anterior".