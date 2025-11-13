Navarra ve "acertada" la decisión de confinar aves, aunque no cuenta con casos de gripe aviar y tiene "menor" riesgo

PAMPLONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Navarra, Ignacio Gil, ha afirmado que la decisión del Ministerio de decretar el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España por la gripe aviar es "acertada, porque la situación es muy grave", aunque en la Comunidad foral "no hay ningún caso detectado" y tiene "un menor nivel de riesgo" que otras comunidades.

Según ha explicado, "el martes pasado, en una reunión con los directores generales, se abordó el tema y la necesidad de ordenar este confinamiento, y visto el elevado nivel de riesgo que hay, por focos que se han detectado en Europa y la situación sobre todo de las aves migratorias, se ha considerado que era necesario tomar esa medida preventiva".

En Navarra, ha señalado, esta medida "afecta a 447.000 aves con cría al aire libre, en un total de 34 explotaciones, y la mayoría corresponden a la cría de pato, que tiene un total de 342.000 animales".

"Nuestra postura por el impacto que pueda tener, sobre todo en algún modelo de explotación como es el ecológico, la cría de pato al aire libre o gallinas camperas, fue de intentar delimitar estos periodos de confinamiento a 15 días o un mes máximo e ir evaluando los distintos niveles de riesgo", ha remarcado.

Ha añadido Gil que en Navarra "la situación puede tener un menor nivel de riesgo que otras comunidades" porque "las distancias entre explotaciones son superiores al resto de comunidades autónomas". "Planteamos entre explotación de cría al aire libre 3 kilómetros de distancia a una explotación intensiva, y entendemos que lo que tenemos que hacer es seguir analizando, muestreando sobre todo fauna estante para ver en qué situación tenemos ese virus y esa circulación, y a partir de ahí ir tomando medidas e ir intentando limitar en cierta medida los daños a las explotaciones profesionales", ha apuntado.

En todo caso, ha remarcado que "en Navarra no hay ningún caso detectado en animales de producción". "La medida es acertada porque la situación es muy grave, pero sí que hay que hacer un seguimiento muy importante de esos riesgos a la hora de ir tomando decisiones más acotadas en el tiempo", ha concluido.