'Noches de Cine' se estrena la próxima semana en el Casco Antiguo, Txantrea, Iturrama y Milagrosa y repite en Rochapea

Archivo - Imagen de archivo de una de las sesiones de 'Noche de cine' - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA-JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La programación del ciclo 'Noches de Cine' se traslada la próxima semana al Casco Antiguo, Txantrea, Iturrama y Milagrosa. Los nuevos escenarios se unen al de Rochapea, que acogerá su segunda proyección.

En total, serán cinco los títulos de drama, animación, ficción y aventuras que se exhibirán en espacios al aire libre, de forma gratuita, a las 22 horas.

La programación dará comienzo el lunes, 17 de agosto, en el Casco Antiguo, con la exhibición en la plaza de San Francisco de 'Marco', una película dramática española del año 2024.

Dirigida por Aitor Arregui y Jon Garaño, y protagonizada por Eduard Fernandez y Nathalie Poza, el filme cuenta la historia de Enric Marco Batlle, "un hombre que mantuvo durante años que había sido prisionero en un campo de concentración nazi, hasta que se descubrió que su relato era falso".

La animación protagonizará en Txantrea la segunda de las sesiones el martes, 18 de agosto, con la proyección en el patio de Salesianas de 'Hopper Oilaskoerbia' (2022), en euskera con subtítulos en castellano.

La película, dirigida por Ben Stassen y Benjamin Mousquet, narra la historia de Hopper, "un famoso aventurero mitad pollo y mitad liebre que se embarca en una emocionante aventura junto con su sirviente Abe, una tortuga sarcástica, y Meg, una mofeta experta en artes marciales".

El miércoles 19 será el turno del cine de ficción y aventuras con un clásico del género, 'Parque Jurásico' (1993), dirigido por Steven Spielberg y protagonizado por Sam Neill y Laura Dern, que se exhibirá en el Boulevard de Iturrama.

La película, para mayores de 12 años, relata las vivencias de un grupo de personas en un parque con dinosaurios clonados, creado por un filántropo multimillonario y un equipo de científicos genetistas. Durante una visita de evaluación, "un fallo de seguridad, unido a un sabotaje, libera a los dinosaurios, lo que obliga a los visitantes a luchar por su supervivencia".

Al día siguiente, el jueves 20 de agosto, la plaza Alfredo Floristán de Milagrosa acogerá el film 'Padre no hay más que uno 5: nido repleto' (2025), una comedia que forma parte de la saga homónima.

La película, dirigida y protagonizada por Santiago Segura, a quien acompañan Toni Acosta y Loles León, trata sobre el trauma del "nido repleto" que sufre su protagonista, Javier, porque "nadie abandona la casa familiar".

La programación del ciclo para la próxima semana finalizará el viernes, 21 de agosto, en Rochapea con otro film de animación 'Paddington: Aventura en la selva' (2024).

La película, dirigida por Dougal Wilson, cuenta cómo "Paddington, un oso amante de la mermelada, descubre que su tía Lucy ha desaparecido, lo que le hace embarcarse en una aventura por las selvas de Perú para intentar localizarla y, de paso, descubrir uno de los tesoros más legendarios del mundo".