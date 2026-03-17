La nueva edición del Desafío Empresas contará con más de 3.000 participantes

Presentación de la nueva edición del Desafío Empresas. - DESAFÍO EMPRESAS

PAMPLONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El próximo sábado, 21 de marzo, se pone en marcha la décimo octava edición del Desafío Empresas, con el lema 'Collective Power, unidad y estrategia'. Un total de 62 compañías con sede en Navarra han aceptado el reto registrando a sus plantillas en alguna de las 17 actividades que se desarrollan en esta ocasión. En total, están inscritas 3.321 personas, de las cuales un 42,6% son mujeres (1.416), lo que hace de esta edición que comienza la más numerosa de las celebradas hasta la fecha. Hasta ahora el récord de participación lo ostentaba la edición de 2019, con 3.286 inscripciones.

Entre los objetivos del Desafío Empresas se encuentran fomentar el bienestar corporativo y los hábitos saludables, cuidar el clima laboral y favorecer el programa interno de Responsabilidad Social Corporativa.

De entre todas las actividades presentes este año destaca el torneo de realidad virtual, que debuta en el programa, el torneo de frontenis y la gymkana de orientación, que se recuperan para el Desafío Empresas.

Además, se han creado dos juegos específicos para esta edición, 'La Mariblanca', un juego de escape por las calles de Pamplona, y 'The Room', un nuevo reto de investigación que se realizará en el Palacio de Olza.

El Desafío Empresas cuenta con el patrocinio del Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo; de IMQ Navarra, Diario de Navarra, el Ayuntamiento de Artajona, el Ayuntamiento de Marcilla y el Ayuntamiento del Valle de Egüés y la colaboración de Castillo de Gorraiz, Asador Mutiloa, Bodegas Ochoa, Maquinaria y Servicios ECA, Confederación Empresarial Navarra (CEN), la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (Aedipe Navarra y La Rioja), DN Managment y Onda Cero Navarra.