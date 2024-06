Nueve jóvenes investigadoras reciben ayudas para su formación doctoral y realizar una tesis "de interés para Navarra"

El importe total asciende a más de 558.000 euros



PAMPLONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Nueve jóvenes investigadoras e investigadores (7 mujeres y 2 hombres) reciben ayudas para su formación doctoral y para realizar una tesis doctoral de interés para Navarra, con un importe total de 558.554 euros, enmarcados en la convocatoria 2023 del Plan de Formación y de I+D, del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.

La finalidad de esta convocatoria es promover la formación de doctores y doctoras, mediante la concesión de ayudas económicas para realizar un programa de doctorado para elaborar una tesis doctoral "de interés para Navarra", donde tienen cabida todas las ramas de conocimiento. Con ello se fomenta, entre otros aspectos, la incorporación de universitarias y universitarios navarros al sistema europeo de educación superior e investigación científica.

Las personas beneficiarias reciben una ayuda de tres años de duración en forma de contrato predoctoral, y una cantidad adicional para los gastos de matrícula del programa de doctorado. Además, pueden optar en años sucesivos a otras ayudas complementarias para la realización de estancias de investigación en centros internacionales de excelencia, explica en un comunicado el Ejecutivo foral.

En la línea seguida en las convocatorias de los últimos años, uno de los objetivos que se persigue es "fomentar la internacionalización del sistema navarro de I+D+i, especialmente de nuestras universidades". En esta convocatoria se ha valorado sobre todo el grado de internacionalización de los proyectos de tesis presentados, de tal manera que 6 de las 9 tesis seleccionadas serán elaboradas en régimen de cotutela, ya que serán codirigidas por investigadores de una universidad navarra y otra extranjera.

Además, se desarrollarán en el marco de proyectos de investigación colaborativos de ámbito internacional en el que participa una universidad navarra y, al menos, otra extranjera. Las entidades cuyos investigadores codirigen algunas de las tesis o colideran los proyectos colaborativos en los que se enmarcan son: Universidad de Florida (EEUU), Accademia Europea di Bolzqano (Italia), Instituto de Investigación en Salud de Oporto (Portugal), la Universidad de Lübeck (Alemania), Pennsylvania State University (EEUU), la Rutgers University de New Jersey (EEUU) y Université Bordeaux-Montaigne (Francia).

Por programas de doctorado, las y los beneficiarios son:

Medicina aplicada y Biomedicina:

-Ginatta Arosemena, Paolo Edoardo. 64.769 euros para su proyecto: ‘Study of novel therapeutic strategies against leishmaniasis’. (Estudio de nuevas estrategias terapeúticas contra la leishmaniasis).

-Manzanal González de Lara, Almudena. 46.023 euros para su proyecto: ‘BVARRIER: Blood vessels heterogenity restricting immune effector recruitment’. (BVARRIER: Heterogeneidad de los vasos sanguíneos restringiendo el reclutamiento de efectores inmunes)

-Neira Irigoyen, Gabriela. 59.145 euros para su proyecto de tesis: Implicación de las adipo-mioquinas en el desarrollo de obesidad sarcopénica y comorbilidades asociadas.

-Otegui García, Nerea Bakartxo. 38.525 euros para su proyecto: ‘Novel strategies of targeted therapy and immunotherapy for the treatment of small cell lung cáncer’. (Nuevas estrategias de terapia dirigida e inmunoterapia para el tratamiento del cáncer de pulmón de células pequeñas)

-Ulayar Arroyo, Jaime. 74.142 euros para su proyecto de tesis: ‘Computational and experimental methods for adaptive neuromodulation for gait dysfunctions in Parkinson’s disease’. (Métodos computacionales y experimentales para la neuromodulación adaptativa de las disfunciones en la enfermedad de Parkinson)

Arte y Humanidades:

-García de la Barrera, Luka Iona. 74.142 euros para su proyecto de tesis: ‘La mujer hispanorromana en el territorio vascón: presencia, imagen y proyección’.

-Gielink, Sarah Marie. 74.142 euros para su proyecto de tesis: ‘La novela gráfica como herramienta para el desarrollo de la consciencia intercultural en el aula de español como lengua extranjera’.

-Ciencias y tecnologías industriales:

-Aranguren Erice, Itxaso. 66.643 euros para su proyecto de tesis: ‘Evaluación del uso combinado de datos obtenidos a través de sensores ópticos, radar y LiDAR para el análisis de diferentes cubiertas vegetales’.

-Medicamentos y Salud:

-Gaviria Soteras, Leire. 61.020 euros para su proyecto de tesis: ‘Derivados organoselenados. Diseño, síntesis y desarrollo preclínico como agentes bioactivos’.

Los centros de adscripción de las y los investigadores son la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Navarra y la Fundación para la Investigación Médica Aplicada.