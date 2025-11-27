El número de hipotecas crece un 23% en septiembre en Navarra

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad de Navarra en septiembre es de 540, lo que supone un aumento del 23% respecto al mismo mes de 2024. Respecto al mes anterior, la tasa de variación mensual crece un 40,6%.

El capital total prestado en Navarra para las hipotecas sobre viviendas en septiembre es de 80,4 millones de euros, registrando un aumento del 34,3% respecto al mismo mes de 2024, según datos del Instituto de Estadística de Navarra.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas en Navarra aumenta un 9,2% respecto a septiembre del año anterior y se sitúa en 148.852 euros.

En el conjunto de España, el número de hipotecas sobre viviendas en septiembre crece un 12,2% respecto al mismo periodo de 2024. El importe medio de dichas hipotecas aumenta un 14,1% y se sitúa en 171.612 euros.

En total, en septiembre se registran 675 constituciones de hipotecas sobre fincas en Navarra inscritas en los registros de la propiedad -siendo 600 en el mismo mes del año anterior-. Del total, 657 son fincas urbanas y 18 son rústicas. Dentro de las urbanas hay 540 viviendas, 5 solares y 112 'otras urbanas'.

El capital total prestado para el conjunto de las nuevas hipotecas constituidas en la Comunidad foral aumenta un 0,3% respecto al mismo mes de 2024, hasta situarse en 116,6 millones de euros.

El importe medio del conjunto de hipotecas constituidas en Navarra en septiembre es de 172.710 euros, un 10,9% inferior al del mismo periodo de 2024.