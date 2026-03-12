Las obras del paseo de Sarasate reciben una financiación de 1,7 millones del PIL del Gobierno foral

Obras en el Paseo Sarasate. - GORKA-BEUNZA

PAMPLONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reurbanización y renovación de redes de abastecimiento y saneamiento del paseo de Sarasate y sus calles adyacentes han recibido una subvención de 1.717.773,59 euros del Gobierno de Navarra, a través de la convocatoria de ayudas del Plan de Infraestructuras Locales (PIL). El Ayuntamiento de Pamplona ha obtenido 451.999,07 euros para la pavimentación del paseo y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 1.265.774,52 euros para las obras de renovación de redes.

El 9 de abril de 2025 el Ayuntamiento de Pamplona presentó a través de registro la solicitud de inclusión en el Plan de Infraestructuras Locales (PIL) para el periodo 2026 - 2028 del proyecto de reurbanización del paseo Sarasate, junto la documentación requerida y el proyecto básico del equipo redactor. Casi un año después, el Boletín Oficial de Navarra del pasado 3 de marzo notificó la concesión de las ayudas a los proyectos de reurbanización y renovación de redes presentados, entre ellos, las obras del paseo de Sarasate, según ha informado el Consistorio.

Los trabajos de reurbanización y renovación de redes del paseo de Sarasate se iniciaron en diciembre con dos catas en la calzada del vial sur para localizar diferentes redes de suministros. Después de Navidad, comenzaron ya las actuaciones con maquinaria pesada. Las obras comenzaron por el extremo oeste, el más cercano al Parlamento de Navarra, y en estos momentos ya abarcan toda la longitud del Paseo.

En estos momentos, los trabajos de renovación de redes en el vial sur ya han alcanzado la calle Vínculo. En el vial norte, los trabajos se centran en el tramo entre la Iglesia de San Nicolás y la calle Comedias, habiéndose ejecutado ya la renovación de redes en el tramo entre el Parlamento y la Iglesia. Se avanza en paralelo en el andén central, donde además puede observase el vallado de protección de las zonas ajardinadas. El presupuesto de las obras asciende a 15.071.144,49 euros, con un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que se prevé que la reurbanización finalice a mediados de 2027.