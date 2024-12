Ocho iglesias de Pamplona acogen del 15 al 30 de diciembre once conciertos de distintos coros y formaciones musicales

PAMPLONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha organizado un año más en el mes de diciembre un ciclo de conciertos en iglesias de la ciudad coincidiendo con las fechas navideñas. El ciclo comenzará este domingo en la iglesia de Santo Domingo y concluirá el próximo 30 de diciembre. Los once conciertos previstos en ocho iglesias tienen la entrada libre, hasta completar aforo. La programación musical se completa con actuaciones en calle y con dos conciertos de pago en Baluarte y el Teatro Gayarre.

El domingo a las 20 horas, la Federación de Coros de Navarra protagonizará 'Voces por la paz', un concierto solidario que, aunque gratuito, recogerá fondos e instrumentos para la Societat Unió Musical de Catarroja, que sufrió graves pérdidas de instrumentos tras el paso de la Dana. Actuarán, entre otros, el Coro Valle de Elorz, Salus Abeslariak, el Coro Juvenil y la Escolanía Infantil de la Escuela de Música de Noáin o la Banda Sinfónica de la Federación de Bandas de Navarra.

El lunes el Coro Voces Graves de Pamplona actuará, a las 20 horas, en la iglesia San Antonio (PP Capuchinos), donde interpretarán su concierto 'Anuntio vobis'. El martes será el turno de 'Gospel Experience!!!' con el Coro Gospel Alaikapela abesbatza, también a las 20 horas, en la iglesia de San Agustín. El miércoles Legno Quartet proponen diferentes temas en 'De norte a sur', a las 20 horas en la iglesia de los PP Carmelitas Descalzos. Y el jueves, la Coral Liguori, a las 19.30 horas en la iglesia de San Ignacio interpretará su 'Armonía navideña'.

MÁS MÚSICA NAVIDEÑA Y OTRAS COMPOSICIONES

El sábado en la iglesia de Santo Domingo, a las 20 horas, el Orfeón Pamplonés interpretará 'Ha nacido un niño / Haur bat jaio da', con diferentes composiciones religiosas y navideñas. La semana musical se cerrará el domingo a las 20 horas en la capilla de San Fermín con el Coro de Cámara Aizaga y su 'Cantando a la libertad / Singing of freedom'. El eje central será la música de las comunidades afroamericanas, el góspel, el soul y el jazz con un concierto que recreará algunos de los viejos himnos del góspel y, además, incluirá una selección de grandes temas de este género que todo el público podrá reconocer.

En la última semana del año, continuarán los conciertos. El jueves 26 de diciembre la iglesia de la Milagrosa (Misioneros Paúles) acogerá a las 20 horas el concierto 'Navidades celtas y mitológicas' con el Trío Argos. Un día después, el viernes 27 de diciembre a las 20 horas en la iglesia de San Saturnino, Ensemble Vivalma protagonizará la actuación 'Navidad Phantastica', un programa musical inspirado en la Natividad a través de los tres primeros misterios del rosario que Heinrich Ignaz Biber describe en sus 'Rosenkranz Sonaten'.

El sábado a las 20 horas, en la iglesia de los PP Carmelitas Descalzos, el trío Ispirit propone 'Let it be', una actuación que combina gospel y soul, con temas emblemáticos nacionales e internacionales. El penúltimo día del año, el lunes 30 de diciembre, concluirá el ciclo de conciertos en iglesias con la actuación de In tempore coro & ensemble. Interpretarán 'The Stranger', obra musical para coro y orquesta compuesta por el noruego Kim André Arnesen. Estrenada en 2022, forma parte de un proyecto que nació para apoyar a las personas refugiadas. El concierto comenzará a las 20 horas.

VENTA DE ENTRADAS PARA LOS CONCIERTOS DE BALUARTE Y TEATRO GAYARRE

Además de estos conciertos gratuitos, el Ayuntamiento de Pamplona ha programado dos actuaciones de pago, con entradas al precio de 15 euros, en Baluarte y el Teatro Gayarre. Las entradas se pueden adquirir en las webs www.baluarte.com y www.teatrogayarre.com y también las taquillas de ambas dotaciones culturales.

Sinfonietta de Pamplona ofrece el viernes 20 de diciembre, a las 19.30 horas, en concierto titulado 'Una historia de amor'. Bajo la dirección de Caroline Colier, el programa incluye las oberturas 'Poeta y aldeano', de Von Suppé, y 'Fantasía Romeo y Julieta', de Tchaikovsky. Junto a ellas, se interpretará el tema principal y el tema de amor de la banda sonora original de 'Cinema Paradiso', de Morricone; 'Un tiempo para nosotros', de la banda sonora de 'Romeo y Julieta'; y una selección de 'West Side Story', de Bernstein.

El lunes 23 de diciembre, a las 19 horas, Juantxo Zeberio Etxexipia propone en el Teatro Gayarre 'Eguberri Umama'. El concierto contará con la participación en el escenario de distintas formaciones y músicos como Coro Oñatiko Ganbara Abesbatza, Coro Tolosako Lascorain Abesbatza, Coro Paz de Ziganda Ikastola Abesbatza, Cuarteto de jazz y cuerda, Ametz Aranguren y Malentzo Zeberio.