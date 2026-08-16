La octava edición del Navarra International Film Festival contará con 65 cortometrajes

Cartel de la octava edición del Navarra International Film Festival. - NAVARRA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

PAMPLONA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Pamplona acogerá del 7 al 11 de septiembre la octava edición del Navarra International Film Festival - NIFF, que anuncia los 65 cortometrajes seleccionados para participar en su programación competitiva. Las obras se repartirán entre la Sección Oficial Nacional, Sección Oficial Internacional, Sección New Generation y Sección CortoJoven.

Calificador para los Premios Goya y los Premios Fugaz, el NIFF celebrará este año una edición articulada en torno a 'Las crisis del Siglo XXI', uno de los grandes hitos en 2026 será el homenaje póstumo a Carlos Saura, uno de los nombres esenciales de la historia del cine español.

La octava edición del Festival Internacional de Cine de Navarra se celebrará principalmente en Civivox Iturrama, sede de las proyecciones, la Gala de Entrega de los Premios REX de la Industria Audiovisual Navarra, la gala de clausura y el I Encuentro Sectorial del NIFF. Además, la sede de Diario de Navarra en la Calle Zapatería, acogerá el NIFF Industry Hall, mientras que el Club Strong Pamplona funcionará como espacio de networking para cineastas, profesionales e invitados acreditados.

La Sección Oficial Nacional estará integrada por 38 cortometrajes, incluido 'El Orfeón', el documental navarro que tendrá su première mundial el lunes 7 de septiembre durante la apertura del festival. La obra conmemora el 160 aniversario del Orfeón Pamplonés a través del viaje de más de 200 integrantes del Orfeón y su escuela coral a la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.

Junto a él competirán 'Nas ondas do tempo', de Adrián Porima; 'El Revisor', de Jandro; 'El relevo', de Bárbara Fernández y David Mendizábal; 'Melchor (la historia de una barba)', de Ignacio Estaregui; 'Ingrid', de Raquel Colera; 'La creación', de María Alejandra Vargas; 'Una vocal', de Polo Menárguez; 'Amarraditos', de Arturo Mombiedro; 'Pordentro', de Álvaro G. Company y Mario Hernández; 'Señuelo', de Martha G. Ayerbe; 'Ma-Ma', de Isabel María Monge Guerrero; 'Loquita por ti', de Greta Díaz Moreau; 'In Memoriam', de Teresa Bellón y César F. Calvillo; 'África S.A.', de Eva Gamallo; 'El Fantasma de la Quinta', de James A. Castillo; 'Abril, hoy no es invierno', de Mabel Lozano; 'Polígono X', de Néstor López; 'Ramen for two', de Judith Tarrés, Sergi Barrassa y Leni Losantos; 'Davi', de Júlia González; 'Sí se enteran', de Beltrán Peralba; 'Palabras', de Giuseppe Rattá; 'El Lambo de San Blas', de David Sendín; 'Cara de cona', de Guillermo de Oliveira; 'Sophia', de Anna Saura; 'Montecarlo67', de Rubén Guindo; 'Tenéis que verlo', de Nacho Solana; 'Gitano', de Cristian Serrano Giménez; 'Ser un hombre', de Lucas Parra; 'El regalo', de Lara Izagirre; 'Pinchu es así', de Carmen Córdoba; 'Lucus', de David Fidalgo; y 'El color gris', de Marina Velázquez Benítez. 'Lemonade', de Diego Fandos; 'For You', de Eva Beunza Torrado; 'Micro-macro', de Beatriz Jiménez de Maquirriain; 'Chicken Jazz', de Imanol Ruiz de Lara; y 'Como si la tierra se las hubiera tragado', de Natalia León.

SECCIÓN OFICIAL INTERNACIONAL

La Sección Oficial Internacional reunirá 11 cortometrajes y ampliará la mirada del festival hacia cinematografías de Europa, América, Asia y Oriente Medio.

La integran 'Tulips', de Rhys Prichard (España / Reino Unido); 'Todos los nombres empiezan con M', de Carla Scolari (Argentina / Uruguay); 'Living with a Visionary', de Stephen P. Neary (Estados Unidos); 'Because Today is Saturday', de Alice Eça Guimarães (Portugal); 'Holy Heavênness', de Farnoosh Abedi, Negah Khezre Fardyardad y Mohammad Ghaffari (Irán); 'Touch', de Mohammad Davoodi Kia (Irán); 'For the Opponents', de Federico Luis (Chile / Francia / México / Reino Unido); 'The Flowers Stand Silently, Witnessing', de Theo Panagopoulos (Reino Unido); 'Alisveri?', de Vasile Todinca (Rumanía); 'Quota', de Job, Joris & Marieke (Países Bajos); y 'Beyond Silence', de Marnie Blok (Países Bajos).

La apuesta del NIFF por las nuevas voces se concreta en la Sección New Generation, destinada a ofrecer un espacio propio a una generación emergente de cineastas y a sus primeras aproximaciones al circuito profesional.

Los nueve cortometrajes seleccionados son 'Silencios', de Yago Casariego; 'Perseidas', de Cristina Ruiz; 'Junio, Julio', de Alfonso Villanueva; 'Twentyone', de Elene Mengyu Larrinaga Bilbao; 'Below', de Laura Barquín y Danel Garay; 'Torn', de Anna Gawriltschuk (Alemania); 'Catoptrics', de Egzona y Dave Lojek (Alemania); 'Cind3r3lla: Mission in Heels'; y 'Children at the Rooftop Cinema', de Yuki Suriba (Japón).

Las secciones New Generation y CortoJoven están concebidas como espacios de visibilidad para jóvenes cineastas de entre 14 y 30 años, una línea que conecta al NIFF con el ámbito educativo, cultural y audiovisual.

Los siete títulos seleccionados son 'Está detrás de mí', de Yago Casariego y Nacho Monter; 'Invisible a los ojos', de Naia Larrainzar; 'Cotton Heart', de Nahikari Grajales; 'Desmayo Largueta', de Kike Sanz y Eric Glez; 'Un instante', de Dhamelyz Figueredo; 'What Comes Next', de Maria Farias Cobos (Argentina); y 'Ya Hanouni', de Lyna Tadount y Sofian Chouaib (Francia).