Octubre ha sido un mes muy cálido y muy seco en Navarra

PAMPLONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Octubre ha sido en Navarra un mes muy cálido y muy seco con muy pocas precipitaciones. El agua almacenada en los embalses ha pasado del 35% de septiembre al 29% de octubre. En cuanto a las temperaturas, la mayoría de las estaciones han superado las temperaturas medias entre 0,5ºC y 1,5ºC.

Según se desprende del comentario meteorológico que cada mes publica el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral, el décimo mes del año ha sido mayoritariamente cálido, con valores medios por encima de la media en casi todas las estaciones, siendo las estaciones de Erro, Goñi y Azanza las que más se han alejado con 2,3ºC y 2ºC más.

En relación a las precipitaciones, las lluvias han sido muy escasas y solo la estación de Lesaka ha registrado una precipitación ligeramente superior al 50% de los valores medios.