Olentzero realizará el 24 de diciembre el habitual recorrido por las calles de Pamplona y contará con un nuevo coro

PAMPLONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Amigos de Olentzero ha presentado este viernes la salida del Olentzero 2024, que realizará el 24 de diciembre el habitual recorrido por las calles de Pamplona y contará con un nuevo coro integrado por una veintena de personas.

Así lo han dado a conocer en rueda de prensa Xabier Martínez de Álava y Mirentxu García, ambos de la Asociación Amigos de Olentzero, junto a Patxi Pérez, presidente de la Asociación de Periodistas de Navarra.

Según ha explicado Martínez de Álava, a las 18 horas del 24 de diciembre Olentzero saldrá del patio de la Escuela de Artes y Oficios, ubicada en la calle Iturralde y Suit, y recorrerá la Plaza de la Libertad, Paulino Caballero, Cortes de Navarra, Carlos III, Plaza del Castillo, Chapitela, Mercaderes, Estafeta y Amaya, para finalizar en el punto de partida, en Iturralde y Suit.

A las 19.30 horas, el grupo portador de Olentzero y el coro del Mutiko Alaiak entrarán a la plaza del Ayuntamiento, donde les estará esperando la Corporación municipal y la banda de música La Pamplonesa. El alcalde colocará un pañuelo de cuadros blancos y azules a Olentzero, que a continuación se reincorporará a la comitiva, que durante este tiempo permanecerá en Mercaderes y Estafeta.

Como el año pasado, los en torno a 200 animales que componen la comitiva proceden de Falces -caballos, yeguas, mulas, burros, ponis, ovejas, ocas, cabras, gallinas y bueyes-. Estos animales, según ha indicado, han participado en diversas películas y "durante todo el año se les habitua a pasear recorridos de la misma distancia que el día 24 van a recorrer en Pamplona, y vienen con sus cuidadores". Este año, además, habrá un grupo nuevo de cabras.

Como segunda novedad, se ha creado un coro dentro de la asociación, por lo tanto en la comitiva saldrán tres coros: el de Mutiko Alaiak, el de la Escuela de San Francisco y el de la asociación Olentzero.

El recorrido será de 2.640 metros, participarán unas 750 personas, los espectadores en 2023 fueron unos 75.000, y la duración del paso de la comitiva es de 19 minutos y 30 segundos. Como en años anteriores, Festaro retransmitirá en streaming la kalejira de Olentzero del día 24 y la entrega del Premio Txondorra del día 23.

Por otro lado, Martínez de Álava ha apuntado que este año se cumplen 20 años del concurso de carteles de Olentzero, y en él participan unos 1.000 chicos de 9 a 12 años pertenecientes a centros que "han aceptado la invitación". Con los mejores carteles se hará una exposición en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Pamplona, ubicado en la calle Amaya. El 26 a las 17 horas se realizará la entrega de los premios a los mejores carteles.

En respuesta a los medios de comunicación sobre si este año se repetirá el saludo de Olentzero desde el balcón de la Casa Consistorial, Martínez de Álava ha explicado que esta fue "una iniciativa o una idea de la alcaldesa" -por aquel entonces Cristina Ibarrola-. "El Ayuntamiento en aquel momento quería que el Olentzero saliera al balcón y saludase a la gente, y así se hizo. Este año no se va a hacer, el Ayuntamiento no lo ha pedido y tampoco es que nosotros, que además no es nuestra idea, propongamos salir", ha dicho.

PREMIO TXONDORRA

En cuanto al Premio Txondorra 2024, esta décima edición ha recaído en la asociación Ortzadar, dedicada a la difusión del folklore en Navarra, y que cumple 50 años. Según Martínez de Álava, la asociación "empezó su andadura pareciendo que eran unas personas que no iban a llegar a ningún sitio con la idea que estaban haciendo, sin embargo, ahí están", ha manifestado, tras destacar "el trabajo que han hecho durante 50 años recuperando tradiciones, recuperando bailes". "Hubo una relación al principio con Olentzero, y luego cada cual se fue por donde tenía que ir", ha apuntado.

La entrega del premio se realizará el día 23 de diciembre a las 11 horas en la sala de recepciones del Ayuntamiento de Pamplona. Y a las 17 horas del día 20 de diciembre se realizará la visita al Hospital Universitario de Navarra. "Este evento está organizado por un grupo de sanitarios y sanitarias, todos ellos voluntarios que realizan actividades lúdicas durante todo el año con los enfermos", ha remarcado.

Por su parte, Patxi Pérez, miembro del jurado del Premio Txondorra, ha explicado que "aprovechando que era el 50º aniversario de Ortzadar, la mayoría de los miembros del jurado estaban apoyando ya inicialmente esta candidatura". "Simplemente hemos comentado también algunas otras personas que van a estar ahí, en la cartera o agenda de este Premio Txondorra de cara a los próximos años. Y además es enriquecedor porque también hay bastantes mujeres en esas candidaturas", ha dicho, tras añadir que "la votación fue muy rápida" y que es una asociación que ha "hecho mucho por la conservación" del patrimonio.