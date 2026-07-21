Ollo recibe en la Ciudadela a 40 jóvenes participantes en la 7ª edición de 'Ruta al Exilio'

La vicepresidenta Ollo junto a una de las jóvenes participantes. - UNAI BEROIZ

PAMPLONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha recibido este mediodía en la Ciudadela de Pamplona a un grupo de 40 jóvenes, de 16 y 17 años, que está recorriendo distintos puntos de Navarra vinculados con la Memoria Histórica dentro del programa 'Ruta al Exilio'. Es la séptima edición de este proyecto educativo que, bajo el lema 'Besar el pan', llega a la Comunidad foral tras haber recorrido varios espacios de memoria en Euskadi y que continuará, también, por el sureste francés.

El Instituto de la Juventud (INJUVE) y el comisionado de España en Libertad | 50 años, en colaboración con el departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera a través del Instituto Navarro de la Memoria en el marco de su programa Escuelas con Memoria, hacen posible esta iniciativa. También participan Gogora-Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno Vasco; el Observatorio Europeo de las Memorias (EUROM); y varios ayuntamientos y gobiernos regionales.

Así, durante ocho días, los jóvenes irán recorriendo diferentes lugares de la Memoria Histórica de Navarra y del sur de Francia: el fuerte de San Cristóbal, la Ciudadela de Pamplona y otros centros de detención; los búnkeres del franquismo en el Pirineo navarro; la sima de Legarrea, en Gaztelu; o el campo de Gurs, en Oloron-Sainte-Marie, entre otros.

En el encuentro, celebrado en la Ciudadela, la vicepresidenta Ollo les ha recordado que ese espacio se utilizó durante la Guerra Civil como campo de concentración y, también, para albergar la noche anterior a quienes, provenientes de otros centros de reclusión, serían fusilados en los fosos cercanos al amanecer del día siguiente.

Desde el Ejecutivo foral, la vicepresidenta Ollo ha insistido al grupo de jóvenes en la necesidad de conocer qué ocurrió el 18 de julio de hace ahora 90 años, de analizar las causas estructurales que provocaron ese golpe militar, así como de destacar la vigencia de un régimen político como el de la II República, que defendió la igualdad, la equidad y la justicia social. "Vivimos tiempos convulsos, por lo que está en vuestra acción subvertir las tendencias revisionistas o reduccionistas que en estos momentos se propagan a través de las redes sociales o en los pseudo-medios. El presente y el futuro os interpelan", ha finalizado Ollo.

'Ruta al Exilio' nació de la iniciativa de un grupo de personas jóvenes implicadas en la recuperación de la Memoria Histórica. Cada verano, recorre los principales puntos de memoria del exilio civil y republicano español con un enfoque pedagógico innovador. El éxito de las cinco primeras ediciones: 'Un millar de huellas' (2021), 'Los presentes desterrados' (2022), 'Cicatrices del paisaje' (2023), 'Arqueología de un bolsillo' (2024) y 'Una tierra por cantar' (2025), les condujo a organizar en primavera de este año una nueva ruta de exilio, en este caso por el sur peninsular: 'Andalucía a Contraluz' (2026).

Se trata de un viaje formativo que, en esta ocasión, recorre Euskadi, Navarra y el sureste de Francia con el objetivo de "acercar a las y los jóvenes la historia reciente a través de recorridos por lugares de especial significación para la Memoria Histórica, relacionados con el exilio republicano transpirenaico".

VII EDICIÓN

'Besar el Pan' es el lema de la séptima edición de un proyecto pedagógico de memoria histórica centrado en la juventud. Bajo ese lema, los 40 jóvenes participantes van a tener la ocasión de viajar "a las cocinas de una sociedad que resistió cotidianamente al hambre durante la posguerra", señalan sus responsables. En palabras de Ander Villacían y Anna Pastor, coordinadores de Pedagogía de 'Ruta al Exilio': "Nuestros besos en el pan son un homenaje a aquellas personas que sobrevivieron a la dictadura y resistieron el racionamiento a través de su actividad cotidiana. Y también a quienes, años antes, habían abierto comedores sociales, habían colectivizado la tierra y habían creado comités de abastecimiento. Queremos acercarnos a las genealogías de lucha de quienes, desde este gesto tierno, soñaban con otro país y otro futuro. Y nos gustaría que los proyectos creativos del grupo de jóvenes sean una oportunidad para reflexionar sobre la mesa como espacio de resistencia, el pan como gesto político y cotidiano y la memoria que se transmite entre generaciones".

Compartir, caminar, sentir y crear son algunos de los pilares fundamentales de Ruta al Exilio. Se busca "el fomento de la autonomía, la reflexión crítica y el desarrollo de competencias éticas y emocionales entre la juventud". "En este sentido -añaden Villacían y Pastor-, buscamos generar los espacios para conocer, participar e integrar la memoria en el día a día de las y los jóvenes. Los espacios de memoria que visitamos tienen un potente poder evocador, en el que se entrelazan historias de represión y resistencia, que se hilvanan en una narrativa conjunta que dialoga con el presente".

A lo largo de la ruta se imparten talleres formativos facilitados por docentes, artistas, investigadores especializados y diversos agentes locales. En paralelo, cada participante trabaja sobre un proyecto creativo propio que puede desarrollar dentro de un amplio abanico de disciplinas artísticas.

Este programa educativo está impulsado por el Instituto de la Juventud (INJUVE), dependiente del Ministerio de Juventud e Infancia, y el comisionado de España en Libertad | 50 años, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática); en colaboración con el Instituto Navarro de la Memoria, en el marco de su programa Escuelas con Memoria; y con Gogora-Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno Vasco.

Asimismo, la iniciativa cuenta con el apoyo del El Observatorio Europeo de las Memorias (EUROM) y varios ayuntamientos y gobiernos regionales. Su ejecución la lleva a cabo la asociación Be Wild Be Proud, entidad beneficiaria de la subvención concedida por INJUVE, y la Asociación Ruta al Exilio participa como entidad encargada del asesoramiento pedagógico de la ruta.