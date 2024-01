Óscar Chivite insiste en que la adjudicación de Belate es "legal y transparente" y pide a UPN que no vea "fantasmas"

El consejero ha señalado que los resultados de la conversión de la N-121-A en 2+1 son "positivos", sin fallecidos en 2023



PAMPLONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha insistido este martes en que el proceso de licitación y de adjudicación de las obras de desdoblamiento del túnel de Belate es "un proceso completamente legal y transparente" y ha pedido a UPN y PPN que no vean "fantasmas".

Chivite ha manifestado que "no ha habido alegaciones por parte de las constructoras" y "es un proceso refrendado y amparado por un informe favorable con reparo no suspensivo del interventor". Ha reprochado a regionalistas y 'populares' que "ponen el foco en lo negativo y no en lo positivo, que es que se ha licitado la obra". "No quieran ver fantasmas donde a partir de ahora lo que van a ver ustedes son excavadoras, palas y operarios avanzando en conseguir una obra fundamental para Navarra", ha dicho.

El consejero ha señalado que van a "hacer lo que UPN no hizo en su momento porque le faltó valentía y acierto". "Para la derecha, este hito histórico sólo es una oportunidad para seguir intentando manchar la imagen de Navarra, para seguir en el barro contra el Gobierno, para torpedear la acción y la gestión de la Administración", ha expuesto.

El consejero ha comparecido en comisión parlamentaria, a petición del PPN, para informar sobre las obras de la conversión de la N-121-A en una carretera 2+1 y la construcción de los nuevos túneles de Belate y ha afirmado que los resultados de las obras son "positivos" y que "en 2023 afortunadamente no hemos tenido que lamentar ninguna persona fallecida por accidente de tráfico en esta carretera".

Ha explicado que la conversión de la N-121-A en una vía 2+1 es "prioritaria" por tratarse de "una inversión millonaria para eliminar puntos negros, muy peligrosos en las carreteras de Navarra" y por responder a "las demandas reiteradas, durante muchos años, de las asociaciones de vecinos y pueblos de la zona ya que comunica 30 localidades".

Según ha añadido, "se mejora la circulación de una carretera que soporta una alta densidad de tráfico, siendo un alto porcentaje vehículos pesados que transportan mercancías". Óscar Chivite ha manifestado que los resultados de la conversión de la vía en 2+1 son "positivos".

Ha comentado que "hasta el momento hemos ejecutado 3 de los 5 tramos planteados con el fin de mejorar la seguridad vial y la funcionalidad de este eje que vertebra nuestra Comunidad". "En tres años, el departamento de Cohesión Territorial ha actuado en 27 kilómetros de los 63 totales y se ha invertido cerca de 46 millones de euros", ha precisado.

Ha destacado que este tipo de vías "previenen accidentes" y ha manifestado que "en 2023 afortunadamente no hemos tenido que lamentar ninguna persona fallecida por accidente de tráfico en esta carretera".

Óscar Chivite ha señalado que esperan "poder adjudicar próximamente el tramo 3 de la N-121-A, que contempla obras desde Almandoz hasta Oronoz-Mugaire". Y ha precisado que actualmente se trabaja en varios proyectos concretos como el de la variante de Ventas de Arraiz, donde "tenemos el proyecto de trazado". Se va a proceder a su revisión y comprobación y a continuación se someterá a información pública, por lo que esperan tener el proyecto constructivo para el verano.

En cuanto al proyecto de la variante de Burutain, el consejero ha indicado que "se ha realizado la revisión del proyecto constructivo" y está pendiente de proceder a su aprobación definitiva. Y sobre el tramo 5, ha expuesto que el proyecto de trazado está en redacción. "Se están estudiando las últimas sugerencias y aportaciones que llegaron al departamento desde los ayuntamientos implicados", ha explicado, para comentar que "es el tramo más complicado y cualquier actuación supone una gran inversión económica".

El consejero se ha referido a la construcción del nuevo túnel de Belate y ha recordado que se han adjudicado las obras de duplicación del túnel por 76 millones. "Por fin, después de 20 años, vamos a ver las máquinas trabajar en uno de los proyectos más ambiciosos para Navarra de los últimos años", ha comentado.

En el turno de los grupos, el portavoz del PPN, Javier García, ha señalado que "hoy nos encontramos con que no se han iniciado las obras" de los túneles de Belate y que "hay dudas sobre el trámite de contratación de las obras de los túneles". "Además, tampoco está finalizada la ejecución de la obra del 2+1", ha dicho, para criticar que "se lleva un retraso impresionante" y "hay falta de ambición por parte de este Gobierno".

Desde las filas de UPN, Pedro González ha criticado también la adjudicación de las obras de los túneles de Belate, que ha calificado como "la chapuza del siglo". "Vamos a confiar en que no haya otras intenciones de adjudicación de las obras de los túneles de Belate", ha dicho, para señalar que el procedimiento "carece" a "todas luces de las garantías necesarias para asegurar el cumplimiento de la propia ley de contratos". "Este proceso va acumulando dudas día a día", ha dicho, para preguntar si "han pensado qué van a hacer cuando acabe la obra, con unos fabulosos túneles desdoblados que se encuentran con un embudo a la salida". "Es un error monumental en una ejecución del calibre de duplicar los túneles no considerar la proporcionalidad de la obra a realizar en el exterior", ha opinado.

El socialista Javier Lecumberri ha censurado las palabras del parlamentario de UPN por hablar de un "embudo" a la salida de los túneles y le ha pedido que "revise la documentación". Tras criticar que "no ponen interés en las explicaciones que se dan" desde el Gobierno, ha expuesto que esta comisión es para abordar la conversión de la carretera N-121-A en una vía 2+1. "El interés que ustedes dicen tener en esta obra es más bien falso o al menos con un intento de manipular", ha criticado a los regionalistas, para destacar que "se está haciendo un gran esfuerzo y los datos son muy claros y muy contundentes".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha indicado que "es una obra importante y necesaria" y ha señalado que si bien "todavía no se han realizado estas obras, están en vías de ejecución". "Lo importante es que se hagan las obras del túnel de Belate", ha manifestado, para comentar que "algo que se tenía que haber hecho ya hace muchos años, se ha empezado a hacer". Ha pedido que se siga trabajando en la N-121-A y "esto se termine cuanto antes". "Los resultados se van viendo poco a poco, se va viendo que en aquellos tramos en los que se ha puesto mediana se ha garantizado mejor la seguridad", ha agregado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha destacado que "ha habido avances sustanciales en los últimos años en esta obra" y el Gobierno de las últimas legislaturas "le está hincando el diente de verdad a esta necesidad". Ha señalado que esta obra es una "prioridad" y ha apuntado que "se avanza en los acuerdos programáticos y en las necesidades de la red de carreteras de Navarra". "Se avanza a un ritmo que entendemos que es razonable sabiendo los condicionantes que hay", ha expuesto, para afirmar que "desde Geroa Bai acompañamos al Gobierno en la consecución de las obras".

Por su parte, Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha manifestado que "es importante que se cumpla la normativa europea y en ello estamos". "Apoyamos al Gobierno en lo que se refiere a las obras de la N-121-A y su desdoblamiento y en las obras de los túneles de Belate", ha comentado.

Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, ha pedido "celeridad" en las obras y que "tengan la continuidad correspondiente y se puedan terminar cuanto antes, siempre con la premisa de la seguridad".