Óscar Chivite prevé que la ampliación de la 1ª fase del Canal esté "totalmente finalizada" el primer trimestre de 2025

El consejero dice que las obras de la 2ª fase del Canal "serán una realidad pronto, una vez superados varios trámites"



PAMPLONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno foral, Óscar Chivite, ha afirmado que "esperamos que la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra esté totalmente finalizada en el primer trimestre de 2025" y ha añadido que las obras de la segunda fase del Canal "serán una realidad pronto, una vez superados varios trámites".

En una comparecencia parlamentaria solicitada por el PPN, Chivite ha señalado que "la ampliación de la primera fase estará terminada en menos de un año" y "en cuanto tengamos" los correspondientes trámites, en los que "avanzamos todo lo rápido posible", se licitará la segunda fase.

"Después de varios episodios sin no pocas complicaciones, la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra tiene fecha de finalización. Y eso supone la puesta en marcha de 12.538 hectáreas de regadío", ha dicho, tras apuntar que del total, "están en explotación 9.190 hectáreas tanto del ramal del Arga como del ramal del Ega". "De este último, están en construcción 3.348 hectáreas. Está previsto que este verano riegue la zona de Ega 4 en Cárcar, que ya está en pruebas de presión", ha apuntado.

Así, quedará pendiente ejecutar 2.730 hectáreas complementarias, "que están comprometidas" según el decreto foral 81/2020, de 4 de noviembre, las cuales "se incorporarán hasta completar las 15.275 hectáreas" previstas en esta ampliación de la primera fase.

"Comparto que las certezas llegarán cuando podamos ver las máquinas trazando el terreno, y eso espero que sea en el menor tiempo posible. Para conseguir este objetivo, trabajamos de manera paralela y al mismo tiempo en cuatro direcciones", ha remarcado.

Por un lado, ha señalado que se trabaja la tramitación del proyecto. Según ha comentado, "el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha recepcionado el proyecto para la obtención de la declaración de impacto ambiental".

Por otra parte, "se está trabajando en la financiación de todo el proyecto". "El presupuesto de construcción de la segunda fase, según el proyecto actual, asciende a 250 millones de euros (más IVA), aunque esta cifra puede variar algo según se resuelvan las alegaciones. Y según el convenio vigente hasta la fecha, del 50% que corresponde pagar a Canasa, el 60% lo aporta el Estado y el 40% Navarra. Y el 50% restante se financiará mediante financiación externa", ha subrayado.

Además, ha añadido que "desde hace semanas se está elaborando la propuesta del estudio económico financiero y del estudio de viabilidad", un estudio que "contemple el conjunto de la inversión para todo el proyecto, que es lo que la Comunidad General de Regantes de Navarra solicita desde el 2012".

Según Chivite, "se va a tener en cuenta a todos los usuarios, tanto presentes como futuros". "Actualmente se trabaja en un estudio realista de tarifas que ofrezcan escenarios estables y viables al conjunto de los usuarios", ha remarcado, tras añadir que "es necesario hacer convenio único que contemple diferentes formas de pago y de dotación". Y todo esto "se está elaborando por un grupo de trabajo en el que participan todos los agentes implicados".

En este sentido, "estamos estudiando la demanda real actual y la que se va a consumir en el futuro", manteniendo reuniones con los nuevos municipios susceptibles que podrán beneficiarse del Canal.

Además, "desde Riegos de Navarra han trazado líneas de actuación para conocer la demanda real de nuevos usuarios y nuevas zonas regables". "Se van mantenido reuniones con diferentes comunidades de regantes de la Ribera, informando de las características de la obra y recogiendo sus previsiones y necesidades", ha dicho.

Así, "una vez obtenido los datos de la demanda estimada, presente y futura, y junto con el costo real total, podremos obtener un modelo económico financiero actualizado y viable". "Quedará aprobar definitivamente el proyecto, renovar el convenio de Navarra-Estado de financiación, así como actualizar el convenio de gestión directa donde quedarán reflejadas las tarifas definitivas. Lo siguiente sería la licitación y comenzar la construcción", ha manifestado.

Por su parte, el portavoz del PPN, Javier García, ha criticado que "desgraciadamente, hoy la situación es la misma que en 2011". "No hemos avanzado nada, la Ribera no tiene agua de calidad, ni para beber, ni para industria", ha dicho, tras incidir en que "no se ha avanzado absolutamente nada" por "su ineficacia y su falta de gestión".

En nombre de UPN, Miguel Bujanda ha considerado que el consejero ha "mentido a los navarros desde el principio" y que "llevan cinco años en el Gobierno sin hacer nada". "Sólo hacen excusas. Cada vez estoy más convencido que el Partido Socialista no es que no apueste por el Canal, directamente no lo quiere hacer, y no lo quiere hacer por las exigencias de sus socios", ha subrayado.

Javier Lecumberri, del PSN, ha subrayado que "se está trabajando en buena dirección, se están haciendo las cosas al ritmo que se pueden hacer, dentro de las garantías que hay que tener". "Hay que ir al ritmo seguro al que se está yendo y al que este Partido Socialista cree que es el correcto para una obra de esta envergadura", ha dicho, tras destacar que "se avanza a la velocidad de los trámites de la administración", que son "muy cuidadosos".

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha criticado "la absoluta incertidumbre" de "la viabilidad de la ejecución de este proyecto en términos económico-financieros" y que, entre otras cuestiones, "no sabemos cuántos usuarios quieren participar". "Hay dudas importantes que exigen que esto se trate con mayor finura desde el punto económico-financiero", ha dicho, tras criticar que este es un proyecto "faraónico".

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha afirmado que "es evidente que la paralización de la segunda fase del Canal se hizo en 2012" y que "de 2015 a 2019 los avances fueron significativos". "Se hizo un trabajo de ejecución y administrativo que luego ha servido para seguir avanzando en la obra", ha apuntado.

En nombre de Contigo-Zurekin, Daniel López ha apuntado que "me llama la atención las prisas y exigencias de la derecha, que contrastan con lo que se ha vivido". Según ha dicho, "en 2012 hubo una paralización" que "dio pie a un replanteamiento" en la legislatura de 2015-2019 "buscando más sostenibilidad". "Necesitamos varias certezas: cuánta agua va a llegar y cuánto le va a costar el agua a la gente", ha apuntado.

Emilio Jiménez, de Vox, ha criticado que "no hay avances, hay mucha burocracia, mucha administración por medio y muchos reproches". Según ha añadido, "no hay nada nuevo bajo el sol", ya que "no hay un compromiso en fechas, el tema económico-financiero también está por tratar y no sabemos el número de demandantes". "Es decir, todo está en el aire", ha dicho.