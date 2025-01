Óscar Chivite ve "irresponsable" que decayera el decreto ónmibus y espera los próximos pasos en el Congreso

PAMPLONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha afirmado que ayer miércoles "asistimos en el Congreso de los Diputados a una votación" del decreto ley ómnibus que, entre otras cuestiones incluía la prórroga de las ayudas al transporte público, "cuyo posicionamiento, a nuestro entender", fue "irresponsable por parte de UPN, PP y Vox".

En declaraciones a los medios de comunicación antes del pleno del Parlamento de Navarra de este jueves, el consejero Chivite ha señalado que, como consecuencia de la votación, "unas ayudas que venían dándose del 2022 han decaído" y los usuarios "tienen que pagar el 100%" de los billetes.

En cuanto a la abstención de UPN en la votación en el Congreso, Chivite ha señalado que "yo no he dicho que voten en contra, yo lo que digo es que no dejaron que saliesen estas propuestas adelante".

A su juicio, es "un fracaso social que se pierdan" estas ayudas "porque desde el 2022 que se impulsaron no han dejado de crecer en buena respuesta de la ciudadanía". Así, ha destacado que "en 2024, el incremento que hubo de usuarios en el transporte interurbano fue de un 14%" y los datos de las villavesas "son de récord histórico, 26 millones de usuarios", y "también en ferrocarril los pasajeros están en datos históricos".

"Estas medidas no solamente se limitan al beneficio de miles de ciudadanos que hoy mismo ya han perdido esa posibilidad. Esto va más allá. Estas políticas públicas de ayuda también influyen en otros factores, como son el medio ambiente, quitando vehículos de la carretera, también ayudas a la despoblación. El tema del transporte público para una población con una edad muy avanzada es para ellos fundamental, y hoy mismo ya estos beneficios que estaban teniendo, gracias a esa posición que es incomprensible, ya ha decaído", ha criticado.

Según ha remarcado, "los abonos que ya estaban emitidos tienen plena vigencia hasta que termine su valor, el número de viajes que tengan contratados, y ahora nos toca esperar a ver qué posicionamiento toman los diferentes partidos para ver qué ocurre en el Congreso con estas ayudas".

Ha añadido Chivite que "estuve en contacto ayer con el presidente de la Mancomunidad -de la Comarca de Pamplona- para coordinar actuaciones". "Ellos tienen una situación diferente a la que es el Gobierno. La ayuda que tenemos implantada está ligada al real decreto, por eso, al decaer el decreto, decae la ayuda. La Mancomunidad tiene una situación más compleja. Al ser una gestión de varios ayuntamientos, el problema que tienen es que tienen que coordinarse cómo aprueban el cambio tarifario. Están supeditados a aclarar qué forma jurídica tienen que hacer ellos para modificar las tarifas", ha manifestado.

En respuesta a si el Gobierno de Navarra piensa compensar esa pérdida de ayudas, el consejero ha incidido en que "estas ayudas que vienen del 2022 están supeditadas al real decreto". "Habrá que ver, primero, qué posición toma el Congreso. La posición del Partido Socialista es clara, ha propuesto el mantenimiento de las ayudas. Habrá que ver qué posición mantienen los demás partidos para ver si se puede retomar el sacar este decreto, si hay soporte mayoritario en el Congreso o no. Mientras que eso no se decida, nosotros tenemos que esperar a esa situación", ha dicho.

"Ayudas paralelas a este real decreto existen y habrá que ver qué escenario se queda a futuro para tomar decisiones. Ayer estábamos con ayudas del 50% en el autobús y del 100% en el ferrocarril y hoy estamos a cero ayudas. Entonces, insisto en que tenemos que esperar a ver qué posición se toma en el Congreso y, a partir de ahí, por parte de todos los grupos, pues tomaremos las decisiones oportunas", ha subrayado.

Preguntado sobre por qué se incluyeron todas las medidas en el mismo decreto, ha indicado que se trata de "11 medidas sociales" y ha considerado que argumentar la abstención de UPN afirmando que en el decreto se "mezclaba todo" es "una excusa que me parece poco solvente".