Pablo Fernández (Podemos) defiende que la paz es "la principal tarea política" en Europa

Idoia Villanueva respalda el derribo del monumento a los Caídos en Pamplona



PAMPLONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos y número tres en la lista de la formación a las elecciones europeas, Pablo Fernández, ha afirmado este martes en Pamplona que la "paz" es "ahora mismo la principal medida social, económica y medioambiental" y ha reivindicado que es "la principal tarea política que tenemos que llevar adelante en Europa".

En un acto en la capital navarra, junto al monumento a los Caídos, donde ha estado acompañado por la eurodiputada navarra Idoia Villanueva, Fernández ha afirmado que el objetivo de la paz "pasa entre otras cosas por detener el horrible y deleznable genocidio que Israel está perpetrando en Palestina".

En ese sentido, el dirigente de Podemos ha señalado que "hoy se reconoce el Estado palestino, pero esto no va a servir para frenar el genocidio", por lo que ha considerado que "España tiene que dar más pasos, España tiene que ser mucho más contundente".

Así, ha afirmado que "es una vergüenza que a día de hoy España no haya roto relaciones diplomáticas con Israel, es lamentable que a día de hoy España no haya expulsado a la embajadora de Israel y es muy triste que a día de hoy España mantenga relaciones diplomáticas con el Estado genocida, al que hay que poner sanciones, al que hay que aislar internacionalmente".

Además, ha rechazado "la decisión tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez de incrementar el envío de armas a Ucrania y firmar ese acuerdo en el que se van a destinar 1.100 millones de euros para ese envío de armas y para ese incremento armamentístico". "Esta decisión se toma de forma unilateral por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y se hace de tapadillo, se hace sin contar con el Congreso de los Diputados, algo que es extremadamente grave", ha criticado.

Pablo Fernández ha planteado que Podemos es "la única fuerza política que estamos apostando abiertamente por la paz y por eso es un error, es muy grave lo que el Partido Socialista firmó con el Gobierno de Zelensky".

El candidato de Podemos ha señalado que "en lugar de destinar 1.100 millones de euros a la guerra, ese dinero se podría invertir en fortalecer la sanidad o en construir, por ejemplo, más viviendas sociales en España".

Pablo Fernández ha indicado que en estas elecciones europeas "se juega reivindicar la paz y desde Podemos lo que queremos es poner en pie una izquierda verdaderamente transformadora, poner en pie una izquierda valiente que reivindique y apueste por la paz y también por una Europa distinta, por una Europa con más justicia social, por una Europa que luche contra la crisis climática, por una Europa que sea más feminista".

El dirigente de Podemos ha destacado que "a la derecha y a la ultraderecha no se les frena con titulares y con inacción, que lamentablemente es lo que está haciendo el Gobierno de España". "En el último año no ha habido ningún avance en derechos sociales, en el último año no ha habido conquistas que mejoren la vida de la gente, únicamente hemos tenido políticas de titulares". "Así no se frena a la derecha y a la ultraderecha, se les frena con acciones políticas, se les frena con más derechos y se les frena también con firmeza ideológica, que es la que tiene Podemos", ha resaltado.

Así, Pablo Fernández ha afirmado que "salimos a por todas en estas elecciones, creemos que tenemos sin duda a la mejor candidata posible en la figura de Irene Montero y estamos convencidos de que vamos a poner en pie a la izquierda transformadora tanto en España como en la Unión Europea".

Por ello, ha pedido a la ciudadanía navarra que "confíe en nuestro proyecto, nunca nos hemos puesto de perfil, siempre hemos mantenido que decimos lo que cumplimos y lo seguiremos reivindicando con Irene Montero como la mejor candidata posible".

Por su parte, Idoia Villanueva, quien ha sido eurodiputada de Podemos desde 2019, ha hablado sobre el edificio de los Caídos en Pamplona, "un edificio franquista, un edificio que se construyó para homenajear a aquellos que se sublevaron contra un Gobierno democrático". "En Navarra conocemos bien que no hubo frente de guerra, en Navarra hubo más de 3.500 personas desaparecidas, asesinadas, despojadas en cunetas a las cuales ha costado mucho reconocer también", ha lamentado.

En ese sentido, ha explicado que Podemos apoya "a las asociaciones memorialistas y a las víctimas que están pidiendo la demolición" de este monumento. "Es muy importante trabajar por la memoria democrática, una memoria democrática a la que nos debemos todos los ciudadanos y ciudadanas, una memoria que tiene que servir para hacer justicia pero sobre todo también para que haya garantías de no repetición", ha señalado.

Villanueva ha resaltado que Podemos ha trabajado en Europa "por la memoria, llevando la impunidad de los Sanfermines del 78, el caso de Mikel Zabalza, la necesidad de derogar la ley de secretos oficiales antidemocrática que sigue en vigor en el Estado, el apoyo a todas las víctimas de los bebés robados y también en el último mes hemos iniciado una ruta por la memoria en los distintos territorios del Estado donde el Partido Popular junto con Vox está derogando las leyes de la memoria".