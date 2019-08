Pamplona incrementa en 150 el número de vías a 30km/h para reducir el número de accidentes y su gravedad

Publicado 01/08/2019 14:40:56 CET

El Consistorio trabaja en una auditoría sobre los pasos de peatones y en la señalización de las calles

PAMPLONA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Pamplona contará desde este viernes con 150 vías más por las que la circulación podrá alcanzar una velocidad máxima de 30 kilómetros hora para reducir así el número de accidentes y su gravedad.

Teniendo en cuenta la nueva Ordenanza de Movilidad que entra en vigor este jueves y que regula la circulación de todo tipo de vehículos por la ciudad, el Consistorio pamplonés está adecuando la red viaria de Pamplona a la nueva normativa.

Así lo han explicado en rueda de prensa el concejal de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad, Fermín Alonso, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu.

La nueva Ordenanza, además de hacer referencia a la velocidad de la circulación y el mantenimiento de los 20 km/h en calles peatonales como las del Casco Antiguo, introduce como novedades, que las bicicletas, excepto en el caso de menores de 14 años, los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y los ciclos de más de dos ruedas no podrán circular por las aceras. Asimismo, hace mención a los ascensores urbanos y las rampas mecánicas.

En estos momentos, el Ayuntamiento está trabajando para realizar la señalización horizontal y vertical de las vías de acuerdo a la nueva regulación una vez que se han estudiado todas las calles durante las últimas semanas para organizar su jerarquización y adjudicarles la velocidad de circulación correspondiente.

La nueva Ordenanza marca con carácter general el límite de velocidad en 50 km/h y no establece las calles ni criterios para determinar vías con límite a 30 km/h, indicando en una disposición final que en el plazo de seis meses se debe presentar un Plan Ciudad 30.

Por esta razón, en paralelo a la entrada en vigor del nuevo texto se han establecido las calles de Pamplona que tendrán su limitación a 30 km/h.

Pamplona cuenta con 692 calles. Si se establece la comparativa entre las calles actuales con limitación a 30km/h y las futuras, tras la entrada en vigor de la ordenanza se puede ver que suben en 150 ya que se alcanzan las 417. Los paseos peatonales se mantienen en 115 (16,62%) y las calles residenciales a 20 km/h también (82 que suponen el 11,85%). Por lo que respecta a las limitadas a 50km/h, entre las que se encuentran las de los polígonos industriales de Landaben y Agustino, está previsto que se reduzcan a 52.

PASOS DE PEATONES

Por otra parte, el Consistorio ha impulsado una auditoría de todos los pasos de peatones, con el fin de ampliar su visibilidad y mejorar, por tanto, su seguridad. Para ello, tal y como marca la Ordenanza, se actuará sobre todos los pasos eliminando las plazas de aparcamiento en los cinco metros anteriores, dedicando este espacio a aparcamiento de motos o bicicletas.

En cualquier caso, dichas plazas deberán dejar libre un espacio de seguridad antes de la línea de detención del paso peatonal de al menos dos metros si las plazas son para bicicletas y de tres si lo son para ciclomotores. Además, se estudiarán cambios en su diseño, prolongando aceras o implantando pasos elevados, asimétricos o cambios de color. También, se plantea estudiar proyectos piloto de otro tipo de medidas, como pasos con iluminación led dinámica en calzada o similares.

Por otra parte, a medio plazo, se evaluará la aplicación de la nueva ordenanza en cada vía para estudiar soluciones en aquellas calles cuya implantación se considere inadecuada, colocando distintos elementos que ayuden al calmado del tráfico y a la reducción de la velocidad.

Por último, está previsto la realización de un 'Plan de Seguridad Vial 20-30' para finales de este año en el que se especificarán las medidas a tomar en cada una de las vías, estudiando su siniestralidad y características. Estará encaminado al lograr el objetivo de "fallecidos 0" y la reducción de la siniestralidad en las vías urbanas.

DOS MESES SIN MULTAS

El Ayuntamiento de Pamplona ha iniciado una campaña informativa para que la ciudadanía conozca las novedades de la nueva normativa y cómo deben circular todos los vehículos. Dentro de esta campaña, durante los dos próximos meses, Policía Municipal no cursará multas si los usuarios de bicicleta o VMP, no se adecúan a la nueva ordenanza sino que parará a aquellas personas que no la están cumpliendo para informales de los cambios y entregarles un folleto informativo con las directrices actuales.

Este folleto, del que se han editado 20.000 ejemplares en castellano y en euskera, será diferente según sea el medio de transporte utilizado ya que el Consistorio ha editado dos trípticos diferentes dirigidos a bicicletas y patinetes.

BICICLETAS Y ANIMALES EN LOS ASCENSORES

La ordenanza recoge también la llamada movilidad vertical que regula el uso de los ascensores urbanos y rampas mecánicas. En ambas infraestructuras las personas con movilidad reducida tendrán acceso preferente. En el caso de los ascensores se podrá acceder a la cabina con carros de la compra, silletas portabebés y animales domésticos, siempre que estén atados y con bozal o dentro de un transportín para animales. Los perros-guía no se incluyen en estas reglas.

Para las bicicletas, se establece que cuando el ascensor llegue a su máxima capacidad solo se permita la entrada máxima de dos bicicletas, que deberán estar en las paredes laterales de la cabina, plegadas o con las dos ruedas apoyadas en el suelo y sujetas por la persona usuaria.

Asimismo, en el interior de la cabina queda prohibido ocasionar desperfectos; arrojar basura o desechos corporales; fumar, beber o comer; permanecer en el interior más tiempo del imprescindible; y transportar (tanto en ascensores urbanos como en rampas mecánicas de la ciudad) materiales de construcción, escombros, maquinaria industrial, mercancías o elementos especialmente voluminosos.