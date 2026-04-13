Pamplona invertirá cerca de 550.000 euros en la renovación del Camino de Caparroso, dando prioridad al peatón

Camino de Caparroso. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona renovará cerca de 500 metros lineales del Camino de Caparroso, en el barrio de la Magdalena, para "mejorar su accesibilidad y facilitar la convivencia entre viandantes, ciclistas y vehículos a motor".

La Junta de Gobierno Local del Consistorio ha acordado licitar por un importe máximo de 549.261,20 euros las obras, que incluirán no solo la reurbanización de este tramo de vía sino también la sustitución de una tubería de abastecimiento, que discurre por el subsuelo.

Para llevar a cabo esta sustitución, el Consistorio ha suscrito un convenio con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, por el que ésta sumirá el 19,42% del presupuesto acordado en la Junta de Gobierno. De esta forma, de los 549.261,20 euros presupuestados, la Mancomunidad asumirá 106.686,39 euros.

Las obras previstas buscan "reducir la peligrosidad de una vía que en la actualidad carece de aceras o de espacio segregado para los peatones".

A día de hoy, este tramo del Camino de Caparroso está diseñado en una plataforma única asfaltada de entre 2,8 y 3 metros de ancho, según las zonas. Dada su ubicación, conectando Pamplona con Burlada y Villava, "no son pocos los vehículos y viandantes que utilizan esta vía". No obstante, "la carencia de una infraestructura peatonal adecuada provoca conflictos de convivencia entre vehículos de motor, bicicletas y viandantes".

Los trabajos previstos pretenden, precisamente, "mejorar la accesibilidad de todos ellos, facilitando un entorno en el que se dará prioridad al peatón". En concreto, se prevé reasfaltar la vía, utilizando trazados y colores distintos a los habituales para el tránsito motorizado y generando una configuración de la que calle con una limitación de velocidad para los vehículos a motor de 20 km/h.

Además, se creará una cuneta pisable, que permitirá ganar anchura a la vía, lo que aportará una zona de resguardo para peatones cuando coincidan con tráfico rodado. También se señalizará un ciclocarril.

Todo ello se completará con un cambio del alumbrado, aumentado el número de farolas de las 18 actuales a 26; con la mejora de la señalización; y con la instalación de bancos y jardineras a lo largo del recorrido.

La renovación de la vía se hará de acuerdo con el proyecto de ejecución de actuaciones en Camino de Caparroso, redactado por la empresa SUMA Urban Sustainability Consultants, S.L.P y el proceso participativo realizado con los vecinos de la Magdalena el 2 de julio de 2025.

En la reunión, en la que participaron 60 vecinos, se presentaron varias alternativas de intervención en el Camino de Caparroso. En ambas se incluía la reurbanización del Camino Caparroso y se incluían diferentes opciones de reducción del tráfico en la calle y en el giro hacia Burlada.

Tras la votación realizada por las personas participantes en la reunión, se optó por realizar la urbanización del Camino Caparroso sin implementar ninguna de las opciones de control de tráfico previstas en las tres alternativas presentadas, con la idea de comprobar el resultado de la previsible reducción del tráfico producto de la propia reurbanización.

CONVENIO CON LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Junto a todo ello, se procederá a la sustitución de la tubería de abastecimiento que discurre bajo el vial. Se trata de una conducción de fibrocemento, de 80 centímetros de diámetro, que está integrada dentro de la red de abastecimiento de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

La conducción ya ha alcanzado su vida útil y su estado hace necesario su sustitución por una nueva tubería de fundición dúctil.

Con este objetivo el Consistorio y la Mancomunidad han suscrito un convenio de cooperación para que las obras de sustitución coincidan con la renovación de la vía, ejecutando en común las obras.

Está previsto que las obras duren aproximadamente cinco meses, desde la adjudicación de los trabajos. Estos afectarán al tramo de vía perpendicular al cauce del río.

En la adjudicación de ambos contratos, tanto la renovación de la vía como la sustitución de la tubería, se tendrán en cuenta criterios cualitativos y cuantitativos. Así, la propuesta técnica se valorará con hasta 50 puntos, mientras que la oferta económica recibirá un máximo de 35 puntos.

Además, se concederán otros 10 puntos si existe un compromiso de los licitadores de subcontratar los trabajos de limpieza final de la obra con una empresa de inserción, un centro especial de empleo de iniciativa social o una empresa o entidad de economía social; y 5 puntos más por contar con sistemas de gestión medioambiental acreditados, como la ISO 14.001 o el Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría EMAS.

Dentro de la propuesta técnica, se tendrán en cuenta aspectos como la memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo (20 puntos); el tratamiento de las afecciones al tráfico peatonal y rodado, así como al vecindario y servicios (20 puntos), y el plan de obra, con su planteamiento cronológico y el posible solapamiento de labores (10 puntos).