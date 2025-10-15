Pamplona y Mancomunidad invitan a los municipios de la Comarca a una reunión sobre el sistema de bicicleta eléctrica

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y la Mancomunidad ha remitido una carta a los municipios de la Comarca de Pamplona para invitarles a una reunión en la que se tratará el tema de la expansión del servicio de alquiler de bicicletas eléctricas. Se quiere conocer el interés de las localidades para implantar el sistema que actualmente funciona en la capital navarra. El encuentro está previsto para el viernes 24 de octubre, a las 13 horas, en el propio Ayuntamiento de Pamplona.

Tanto Ayuntamiento como Mancomunidad de la Comarca de Pamplona consideran muy interesante y necesario trabajar en medios de transporte sostenibles en la sociedad y por eso se quiere conocer y valorar el beneficio de extender la conectividad ciclista entre municipios vecinos. En base al interés que puedan trasladar los municipios y tras analizar el impacto económico de la ampliación del servicio en cada localidad, se prevén celebrar más reuniones en próximos meses, ha informado el Consistorio en una nota.

El pasado mes de abril el Ayuntamiento de Pamplona y la empresa Ride On, gestora del servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, cerraron un acuerdo para garantizar su continuidad y su estabilidad financiera. El Ayuntamiento ha liquidado ya la concesión del servicio, aunque Ride On continúa prestándolo, por razones de interés público, hasta que lo asuma el Consistorio mediante gestión directa o indirecta. Además, el Consistorio ha comprado el stock y los derechos de instalación y comercialización de 40 bases y 400 bicicletas para poder ampliar el servicio a futuro.