Pamplona tiene en marcha el 100% de las 106 acciones de su Plan de Seguridad Vial

PAMPLONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona continúa desplegando su Plan de Seguridad Vial, con el 100% de las 106 acciones previstas en 2025 ya en marcha. Estas 106 acciones en curso incluyen intervenciones específicas en entornos escolares y sanitarios, así como mejoras en itinerarios peatonales estratégicos, "reforzando la accesibilidad y dando prioridad a la protección de los usuarios más vulnerables: peatones, ciclistas y personas mayores".

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, este planteamiento multidimensional parte de "la consideración de que la seguridad vial no depende únicamente del comportamiento individual, sino también del diseño urbano y de la gestión del espacio público". En entornos urbanos como Pamplona, donde la movilidad a pie, en VMPs y en bicicleta ha crecido de forma significativa en los últimos años, la adaptación del espacio viario se convierte en un factor determinante, ha añadido.

Las principales líneas de actuación del Plan de Seguridad Vial, según el Consistorio, son el calmado de tráfico, mediante la consolidación de zonas 30 en barrios de la ciudad; la mejora de pasos de peatones, con nuevas infraestructuras sobreelevadas y estrechamiento, así como la mejora de señalización vertical y horizontal; la reordenación de intersecciones conflictivas y eliminación de tramos de concentración de accidentes; el refuerzo del control policial sobre la velocidad, consumo de alcohol y drogas, utilización correcta de infraestucturas y control de VMPs; campañas educativas en centros escolares para fomentar hábitos seguros desde edades tempranas; y el impulso a la movilidad ciclista segura, con mejoras en carriles bici y señalización específica.

Entre las acciones que se han llevado a cabo destacan obras como las de mejora de los accesos a la Casa Misericordia, que "contribuyen a la accesibilidad universal y a la protección de las personas mayores"; las obras de caminabilidad en Monasterio de Cilveti, Monasterio de Urdax y avenida de Barañain; el PIL de Txantrea con reurbanización integral, renovación de redes de saneamiento y agua y mejora de la accesibilidad; las mejoras medioambientales y el carril bici de la calle Irunlarrea o la nueva organización de la calle Universidad.

UNA CIUDAD MÁS HABITABLE

El Ayuntamiento ha señalado que ha desarrollado actuaciones en materia de regulación de semáforos y nuevas tecnologías que "han contribuido de manera significativa al calmado de tráfico en la ciudad, facilitando el nuevo modelo de movilidad basado en la pirámide de la movilidad que pone en su cúspide al peatón, seguido de las bicicletas y VMPs, transporte público y, por último, el vehículo privado".

Según ha destacado, también se han puesto en marcha desarrollos informáticos que permiten la automatización en los procesos de volcados de denuncias, "de modo que ha aumentado la eficiencia y la eficacia". En cuanto a las pruebas de alcohol y drogas, han aumentado en número, si bien se percibe un descenso en el porcentaje de pruebas positivas, "lo que supone una mayor concienciación en la materia por parte de la ciudadanía", ha dicho.

Todas estas acciones, ha comentado el Ayuntamiento, integran una hoja de ruta estratégica orientada a "reducir la siniestralidad urbana, mejorar la convivencia entre modos de transporte y avanzar hacia un modelo de ciudad más segura y habitable". El plan, alineado con las directrices europeas de 'Visión Cero', cuyo objetivo es reducir a cero las muertes y lesiones graves en las carreteras para 2050, aborda la seguridad vial desde un enfoque integral que combina infraestructuras, regulación, control, educación y concienciación ciudadana.

El Plan de Seguridad Vial contempla un sistema de seguimiento técnico para evaluar el impacto de las medidas adoptadas. Este sistema, según ha continuado el Consistorio, "permite ajustar prioridades, redistribuir recursos y consolidar aquellas intervenciones que demuestran mayor eficacia en la reducción de accidentes y lesiones".