Parlamentarios forales se reúnen con la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza para fomentar la participación política

El residente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y representantes de los grupos parlamentarios participan en la jornada 'Escuela de incidencia política', organizada por la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y representantes de los grupos parlamentarios han participado este miércoles en la jornada 'Escuela de incidencia política', una iniciativa organizada por la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social para fomentar la participación política de las personas en situación de exclusión social.

En el encuentro han participado personas integrantes de las entidades que componen la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, a las que el presidente del Parlamento ha explicado la historia, la composición, la organización y el funcionamiento de la Cámara legislativa, una institución "plural" que "representa a todas las personas que viven en Navarra", ha destacado.

Tras exponer los cauces de participación política dirigidos a los colectivos y a la ciudadanía, el presidente ha agradecido a la Red de Lucha contra la Pobreza la iniciativa y organización de este tipo de encuentros, que "contribuyen a acercar a la ciudadanía el trabajo que se realiza en la institución parlamentaria".

Seguidamente, han intervenido los parlamentarios Ángel Ansa (UPN), Maite Esporrín y Olga Chueca (PSN), Jabier Arza (EH Bildu), Isabel Aranburu (Geroa Bai), Maribel García Malo (PPN) y Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin) para exponer el trabajo que realizan diariamente los miembros de la Cámara y los grupos parlamentarios, y han contestado a las preguntas y consultas de las personas participantes.