El Parlamento foral abrirá sus puertas a la ciudadanía con motivo del Día de Navarra 2025

Pleno del Parlamento de Navarra durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad de 2025 - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento foral ha organizado un programa de actividades con motivo de la celebración del Día de Navarra el 3 de diciembre, que incluirá unas jornadas de puertas abiertas los días 4 y 5 de diciembre.

El 1 de diciembre se colocará el repostero con el escudo de Navarra en la fachada de la sede de la Cámara y la tarde-noche del día 3 la sede del Legislativo se iluminará de rojo.

Además, el 1 de diciembre a las 12 horas se hará entrega de la Medalla del Parlamento de Navarra al pueblo palestino. La medalla se entregará al embajador extraordinario y plenipotenciario del Estado Palestino en España y a la Asociación Salam Gaza Nafarroa.

El día 2 de diciembre, martes, a las 17 horas, se llevará a cabo el homenaje a los funcionarios y funcionarias del Parlamento de Navarra jubilados a lo largo de 2025.

Seguidamente, a las 19.30 horas, tendrá lugar un concierto lírico a cargo de la Asociación Gayarre Amigos de la Ópera (AGAO), en el que solistas profesionales serán acompañados al piano por Joel Reynoso y dirigidos por Javier Echarri.

Las personas interesadas en asistir al concierto deben solicitar invitación a través del teléfono 948 209 209, de 8 a 17.30 horas de lunes a jueves y de 8 a 15 horas los viernes.

Los días 4 y 5 de diciembre el Parlamento de Navarra abrirá sus puertas a la ciudadanía en una nueva edición de las Jornadas de Puertas Abiertas. Las visitas se llevarán a cabo el jueves, 4 de diciembre, y el viernes, 5 de diciembre, a las 11, 12, 16.30, 17.30 y 18.30 horas. La solicitud para realizar la visita, gratuita, se formalizará a través del teléfono 948 209 209, de 8 a 17.30 horas de lunes a jueves y de 8 a 15 horas los viernes.

Las visitas recorrerán las dependencias de la sede del Parlamento de Navarra, el Salón de Plenos, las Salas de Comisiones, la Sala de Mesa y Junta de Portavoces, el Atrio y la Sala Institucional.

A lo largo del recorrido los visitantes podrán conocer los espacios en los que se ejerce la labor parlamentaria, el lugar donde se aprueban las leyes y se realiza el control de los miembros del Gobierno de Navarra. En definitiva, recibirán explicaciones e información sobre las funciones del legislativo navarro, su organización y funcionamiento. También podrán contemplar parte de la colección artística del Parlamento de Navarra a través de las obras que cuelgan en las paredes de las salas que van a visitar.