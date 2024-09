El Parlamento foral apoya modificar la ley de Extranjería para "garantizar los derechos de la infancia migrante"

PAMPLONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de todos los grupos salvo UPN, que se ha abstenido, y Vox, que ha votado en contra, una moción de Contigo-Zurekin en la que se muestra el apoyo de la Cámara a la modificación del artículo 35 de la ley de Extranjería "para establecer mecanismos vinculantes y solidarios que ayuden a garantizar los derechos de la infancia migrante, independientemente de su origen nacional, étnico o social, su raza o religión".

En un segundo punto, y con idénticos apoyos, se insta al Gobierno de Navarra a que "siga cumpliendo con los acuerdos establecidos el año pasado para el acogimiento de menores no acompañados y con los nuevos compromisos de la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en Canarias en julio de 2024".

En un tercer epígrafe, en este caso con el respaldo de todos los grupos salvo Vox, que ha votado en contra, la Cámara emplaza al Ministerio de Infancia y Juventud a "que siga impulsando medidas para garantizar los derechos de las niñas y niños migrantes".

En cuarto lugar, con los votos a favor de todos los grupos salvo UPN, que se ha abstenido, y Vox, que ha votado en contra, el Parlamento de Navarra insta a los grupos del Congreso a "apoyar la modificación del artículo 35 de la ley de Extranjería, relacionada con los menores no acompañados" y, por último, con el respaldo de todos los grupos salvo Vox, que ha votado en contra, el Legislativo foral acuerda remitir este acuerdo al Ministerio de Juventud e Infancia.

El PPN ha presentado dos enmiendas de sustitución a sendos puntos de la propuesta de Contigo-Zurekin, que han sido admitidas por el grupo proponente. En ambas se pide "garantizar que el Estado asuma el compromiso financiero para sufragar los recursos extraordinarios de las CCAA cuya capacidad de asistencia está sobrepasada".

El parlamentario de Contigo-Zurekin Carlos Guzmán ha reivindicado que los menores no acompañados "tienen los mismos derechos que los nacidos en Navarra y en cualquier otra parte del mundo". Según ha subrayado, llegan "huyendo de la pobreza, de las guerras", y debido a la "necesidad", se ven "obligados" a "emprender peligrosísimas travesías". "No podemos dejarles abandonados a su suerte", ha dicho.

Por parte de UPN, Raquel Garbayo ha considerado que esto no es "solo" una "cuestión de corazón, ni de empatía, ni siquiera de cumplir las leyes", sino que es cuestión de "recursos de financiación", de "colaboración entre las administraciones" y de "transparencia en los criterios de reparto". "Esto depende de un gran pacto de Estado, no de parches con mociones", ha señalado.

Olga Chueca, del PSN, ha subrayado que esto "no es solo una cuestión legal, es, sobre todo, una obligación moral", y que "no es una cuestión de recursos o logística". "Es apremiante que establezcamos un procedimiento justo, responsable y basado en la solidaridad obligatoria y vinculante para que todas las comunidades autónomas asuman su responsabilidad compartida y se garantice el bienestar de estos niños y niñas", ha apuntado.

Desde EH Bildu, Javier Arza ha afirmado que "yo no hablaría únicamente de un compromiso legal ni de un compromiso ético, que también, sino incluso de un compromiso que como especie humana tenemos por proteger a nuestra infancia, también a la que ha nacido a miles de kilómetros de aquí". Ha apostado por reformar la ley de Extranjería "en todos aquellos puntos que sitúan a miles de personas migrantes en un limbo legal", y por reclamar las competencias en políticas migratorias.

Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha comentado que "el afrontamiento de esta realidad por parte de las instituciones es una cuestión política, pero por encima de todo es una cuestión de justicia y de ética", por más que "la derecha pretenda cerrar muchas veces los ojos ante ella o la utilice torticeramente en sus objetivos más partidistas". "Habrá que poner todos los recursos que hagan falta inexorablemente", ha manifestado.

Por parte del PPN, Maribel García Malo ha compartido que es "imperativo" que "actuemos con solidaridad, pero también con responsabilidad". "Necesitamos una respuesta coordinada que incluya la reubicación justa de estos menores entre todas las comunidades autónomas, así como políticas de integración efectivas que les permitan reconstruir sus vidas con dignidad y con esperanza", ha dicho, tras añadir que la situación "está sobrepasando las capacidades" de las comunidades.

Maite Nosti, de Vox, ha destacado que "España no dispone de los recursos suficientes para atender a la creciente ola de menores inmigrantes no acompañados". "No se puede permitir que menores extranjeros no acompañados sean distribuidos por las diferentes regiones de España", ha subrayado, tras reclamar "el cierre de los centros de 'menas', especialmente aquellos más conflictivos, y repatriar a todos los menores con sus familias en sus países de origen de forma inmediata".