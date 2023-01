El Parlamento foral rechaza una moción de NA+ que exigía la "inmediata revisión" de la ley del 'sólo sí es sí'

PSN y Podemos plantean "adecuar" la ley cuando el Supremo fije doctrina, mientras que Geroa Bai e I-E piden su revisión



PAMPLONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción de Navarra Suma que instaba al Gobierno de España a exigir al Ministerio de Igualdad la "inmediata revisión" de la conocida como ley del 'sólo sí es sí' para "eliminar la reducción del límite máximo de penas realizada por esta a quienes cometan delitos sexuales, de forma que vuelvan a aplicarse las mismas penas que estaban en vigor hasta la actual regulación de septiembre de 2022".

La iniciativa instaba al Gobierno de Navarra, en un segundo y tercer punto, a reprobar "el ataque sin precedentes a la Magistratura" por parte de la ministra de Igualdad, Irene Montero, así como las "intolerables expresiones" de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez.

La moción no ha salido adelante ya que sólo NA+ e Izquierda-Ezkerra han votado a favor del primer punto, mientras que los otros dos han contado únicamente con el apoyo del proponente y el rechazo del resto de fuerzas -PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E-.

A la moción se habían presentado dos enmiendas de sustitución que no han sido aceptadas por Navarra Suma. PSN y Podemos han presentado una enmienda in voce que instaba al Gobierno de España a la "necesaria adecuación" de la ley, una vez fijada doctrina por el Tribunal Supremo, de manera que "no sea posible la rebaja de las condenas cuando las penas que fueron impuestas puedan ser también imponibles con arreglo al nuevo marco legal" establecido por la actual ley. Asimismo, valoraba positivamente que esta ley "proteja de manera integral el derecho a la libertad sexual de las mujeres" y que "cambie el paradigma sobre la política penal del Estado porque deja de definir la agresión sexual como un acto mediado por la violencia para definirla como un acto donde la víctima no consintió".

Geroa Bai ha presentado, por su parte, una enmienda de sustitución en la que instaba al Ejecutivo central a revisar la ley "para garantizar que condenados por delitos sexuales graves no sean beneficiados por consecuencias no previstas por el legislador, en términos de rebajas importantes de condena".

En el turno de defensa, la parlamentaria de NA+ Isabel Olave ha criticado que esta ley "ha beneficiado con rebajas de penas a casi 200 violadores, abusadores y asesinos" y ha supuesto la salida en libertad de 20 "gracias a quienes se empeñan en no revisarla". Una ley que "está hurgando en la herida más dolorosa de las víctimas y sus familias" con las que "se ha hecho una carnicería fruto de la incompetencia, la falta de respeto al procedimiento ordinario y haber desatendido las graves advertencias del Consejo General del Poder Judicial". Ha censurado la "arrogancia y soberbia" de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que "ha dirimido su responsabilidad difamando e insultando a la magistratura" y que el PSOE "consiente".

Por su parte, la socialista Nuria Medina ha afirmado que la moción de NA+ "sólo busca generar polémica" y ha acusado a la coalición de "utilizar a las víctimas para sacar rédito político". Una ley, ha destacado, que "aborda todas las dimensiones de la violencia sexual" y supone un "cambio de paradigma" de la violencia sexual para definirla como "un acto donde la víctima no consintió". Ha admitido que "no nos gustan los efectos no deseados de esta ley, es obvio que es algo que el legislador no buscaba" y ha señalado que "se ha de unificar doctrina y en función de ello se modificará lo que se tenga que modificar".

El representante de Geroa Bai Jabi Arakama ha reconocido que la ley ha generado una "alarma social cierta porque, mas allá de las manipulaciones de la derecha, es evidente que la aprobación de la ley ha traído consecuencias no buscadas por el legislador como reducciones de penas y excarcelaciones". Por ello, ha planteado la revisión de la ley pero "no para volver a la situación anterior" sino para "garantizar que condenados por delitos sexuales graves no sean beneficiados en términos de rebajas importantes de sus condenas".

Desde EH Bildu, Patricia Perales ha calificado la iniciativa de NA+ como una "moción paripé" y "pretende vendernos la moto de que esto es un problema para los derechos de las mujeres" pero "no nos engañan". "Ustedes se han querido sumar al carro y participar en las campañas de odio contra las políticas feministas" y "con las campañas de acoso y derribo contra la ministra Montero", ha reprochado. "¿Desde cuándo les ha interesado a la derecha navarra y española los derechos de las mujeres? Nunca", ha sentenciado.

Ainhoa Aznárez, de Podemos, ha criticado que "todo lo que suena a feminismo es una cuestión en la que la derecha navarra se posiciona en contra" y ha recordado los "ataques machistas" al Ministerio de Igualdad de Irene Montero por parte de formaciones de derechas. Ha considerado necesario hacer "pedagogía de esta magnífica ley y tengamos un poco de sensatez". Una ley que "contiene aspectos que mejoran mucho nuestras libertades" al "pasar de una cultura del sometimiento a una del consentimiento", apostar por la coeducación o recoger "una asistencia integral, derecho a la reparación y centros de crisis". Ha llamado a "esperar a la doctrina del Tribunal Supremo parta ver como adecuar o no la ley".

Finalmente, Marisa de Simón, parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, ha considerado que "es obligatorio implementar medidas correctoras para evitar la reducción de penas que se están produciendo" con la ley. Ha afirmado que no tiene "ninguna duda" de que la ministra Montero "no había previsto que esto iba a ocurrir pero esto hay que solucionarlo porque cuanto más se tarde todos los delitos que se puedan cometer" hasta la modificación de la ley "van a ser juzgados con la ley" actualmente en vigor.